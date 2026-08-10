खुर्शीद का बदला नाम, बदल गया इतिहास: कैसे बनीं हिंदी सिनेमा की पहली महिला संगीतकार?

इसके बाद जब उनकी पहली फिल्म ‘जवानी की हवा’ (1935) रिलीज हुई, तब पारसी समुदाय के कुछ वर्गों ने इसका विरोध किया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि फिल्म के कुछ शो पुलिस निगरानी में आयोजित करने पड़े। हालांकि बाद में बॉम्बे टॉकीज़ के पारसी ट्रस्टियों ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया। यानी नाम परिवर्तन विरोध का परिणाम नहीं था, बल्कि विरोध नाम बदलने के बाद सामने आया।