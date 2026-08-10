तनाव, बेचैनी या नींद की परेशानी? जानें आपके लिए कौन-सी हर्बल चाय बेहतर हो सकती है

चाय में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक, जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स, शरीर में तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। शोध से पता चलता है कि चाय में पाए जाने वाले पौधे-आधारित यौगिक कोशिकाओं को रोजमर्रा के तनाव से बचाने और सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, हर्बल चाय के फायदे उस सामग्री पर निर्भर करते हैं जो उसमें मिलाई गई हो - जैसे कैमोमाइल या लैवेंडर तनाव और नींद में मदद कर सकते हैं।