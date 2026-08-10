तनाव, बेचैनी या नींद की परेशानी? जानें आपके लिए कौन-सी हर्बल चाय बेहतर हो सकती है

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए एक कप हर्बल चाय सुकून का अहसास ला सकती है। हर्बल चाय तनाव को कैसे कम कर सकती है, कौन-कौन सी चाय सबसे प्रभावी हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करें, और किन बातों का ध्यान रखें - ये सारी जानकारी शोध और विशेषज्ञों के आधार पर नीचे पढ़िए।
चाय में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिक, जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स, शरीर में तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। शोध से पता चलता है कि चाय में पाए जाने वाले पौधे-आधारित यौगिक कोशिकाओं को रोजमर्रा के तनाव से बचाने और सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, हर्बल चाय के फायदे उस सामग्री पर निर्भर करते हैं जो उसमें मिलाई गई हो - जैसे कैमोमाइल या लैवेंडर तनाव और नींद में मदद कर सकते हैं।
Journal of Nutrition, 2016 के मुताबिक, कैमोमाइल, लैवेंडर और लैमन बाम जैसी हर्बल चाय में प्राकृतिक रूप से शांत करने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा, ग्रीन टी में पाया जाने वाला L‑थियानिन नामक अमीनो एसिड मूड सुधारने और तनाव कम करने में सहायक पाया गया है; 200‑400 मिलीग्राम प्रतिदिन की खुराक से तनाव और चिंता में कमी देखी गई है।
भारत में हाल के शोधों में polyherbal (बहु‑जड़ी‑बूटी) चाय के फॉर्मूले तैयार किए गए हैं, जिनमें कई जड़ी‑बूटियां मिलाकर तनाव कम करने की क्षमता देखी गई है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के एक कॉलेज के शोध में कैमोमाइल, अश्वगंधा, पेपरमिंट, लिकोरिस रूट, एकेशिया गम और स्टार्च को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया, जिसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी‑इंफ्लेमेटरी और एडैप्टोजेनिक गुण देखे गए हैं।
इसी तरह, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 2022‑23 में किए गए अध्ययन में भी तनाव‑राहत देने वाली हर्बल चाय का फॉर्मूलेशन तैयार किया गया था।
ये शोध बताते हैं कि पारंपरिक रूप से उपयोग की जाने वाली जड़ी‑बूटियां वैज्ञानिक रूप से भी तनाव कम करने में मददगार हो सकती हैं, बशर्ते सही मात्रा और संयोजन में इस्तेमाल हों।
|उद्देश्य
|हर्बल चाय
|गुण
|आराम और नींद
|कैमोमाइल, लैमन बाम
|शांत करने वाले गुण
|तनाव और मूड सुधार
|लैवेंडर, अश्वगंधा
|एडैप्टोजेनिक और एंटी‑इंफ्लेमेटरी गुण
|ताजगी और पाचन
|पेपरमिंट
|पाचन में मदद, ताजगी
सबसे पहले, यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत क्या है - आराम चाहिए, नींद चाहिए, या तनाव कम करना है। इसके बाद आप इनमें से किसी एक या दो जड़ी‑बूटियां चुन सकते हैं:
एक कप गर्म पानी में 1–2 चम्मच सूखी जड़ी‑बूटी डालकर 5–10 मिनट तक ढककर रखें, फिर छानकर धीरे-धीरे पिएं। नींद से पहले कैमोमाइल या लैमन बाम का उपयोग विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है।
हर्बल चाय तनाव दूर करने का एक सरल और सुखद तरीका हो सकता है - लेकिन इसे एक संपूर्ण जीवनशैली के हिस्से के रूप में देखें, न कि अकेले समाधान के रूप में। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं, तो शुरुआत में छोटी मात्रा से करें, प्रतिक्रिया देखें, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग