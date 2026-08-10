ज़रा याद करो कुर्बानी: जोरावर सिंह बारहठ की कहानी, जो अंग्रेजों को चकमा देकर 27 साल तक भेस बदल कर रहे

इतिहास के अनुसार 1937 में भारत के कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनने के बाद जोरावर सिंह के खिलाफ लंबित मामलों और वारंट को समाप्त कराने के प्रयास किए गए। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केसरी सिंह और अन्य नेताओं ने इस दिशा में प्रयास किए। लेकिन इसी दौरान जोरावर सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें निमोनिया हो गया और 17 अक्टूबर 1939 को मध्यप्रदेश के सिटामऊ क्षेत्र के एकलगढ़ में उनका निधन हो गया। अहम बात यह रही कि जिस क्रांतिकारी को अंग्रेज दशकों तक तलाशते रहे, वह अंत तक गिरफ्तार नहीं हुआ।