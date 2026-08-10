वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी: पुरानी गाड़ी कब और कैसे स्क्रैप करें? सर्टिफिकेट दिखाने पर क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

पूरी प्रक्रिया

चरण 1: नजदीकी अधिकृत RVSF केंद्र चुनें।

चरण 2: वाहन और दस्तावेज जमा करें।

चरण 3: वाहन की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन होगा।

चरण 4: वाहन का रिकॉर्ड VAHAN पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

चरण 5: वाहन को स्क्रैप किया जाएगा।

चरण 6: आपको Certificate of Deposit (CoD) जारी किया जाएगा।

चरण 7: स्क्रैप धातु की कीमत का भुगतान बैंक खाते या चेक के माध्यम से किया जाएगा।

स्क्रैप प्रमाणपत्र (CoD) दिखाने पर क्या-क्या लाभ मिलते हैं?