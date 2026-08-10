क्या होती हैं बायोफोर्टिफाइड फसलें? किसानों की बनेगी नई ताकत, बढ़ेगा पोषण और मुनाफा

किसानों और ग्रामीण पंचायतों के लिए यह जानना अब और भी जरूरी हो गया है कि खेतों में उगने वाली फसलें भूख मिटाने तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब उनमें पोषण भी भरा जा रहा है। अब भारत में बायोफोर्टिफाइड फसलें तेजी से अपनाई जा रही हैं। इनमें जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक और प्रोटीन पहले से अधिक मात्रा में होते हैं।