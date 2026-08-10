क्या कपड़ों का रंग बदल सकता है आपकी किस्मत? राशि और वास्तु से जुड़े जानिए शुभ संकेत

राशि के अनुसार रंग कैसे चुनें? (फोटोः एआई)
रंग और दिशा के माध्यम से वास्तु के अनुसार अपनी राशि के अनुरूप शुभ वस्त्र चुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में जानिए वस्त्रों के रंग से जुड़े परंपरागत ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
वास्तु शास्त्र में प्रत्येक राशि का एक तत्व (अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु) और उससे जुड़ी दिशा होती है। अपनी राशि की चंद्र राशि (जन्म राशि) के स्वामी ग्रह की दिशा को साफ, प्रकाशित और अव्यवस्था रहित रखना शुभ माना जाता है। अग्नि राशियों (मेष, सिंह, धनु) को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व), जल राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) को ईशान (उत्तर-पूर्व), पृथ्वी राशियों (वृषभ, कन्या, मकर) को नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम), और वायु राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) को वायव्य (उत्तर-पश्चिम) दिशा से लाभ मिलता है।
राशि के तत्व और दिशा के अनुरूप रंगों का चयन करना शुभ माना जाता है:
कुछ स्रोतों में राशि अनुसार विशेष रंगों की सूची भी मिलती है, जो वस्त्र या कमरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं:
वास्तु और ज्योतिष का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सही दिशा और रंगों का चयन मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता ला सकता है।
रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, वहीं नीला रंग शांति और स्थिरता का। सही रंगों का चयन आपके मूड और कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।
इस प्रकार, वास्तु और ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
(डिस्क्लेमरः यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)
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