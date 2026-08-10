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क्या कपड़ों का रंग बदल सकता है आपकी किस्मत? राशि और वास्तु से जुड़े जानिए शुभ संकेत

क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार सही रंग और दिशा चुनने से आपकी किस्मत बदल सकती है? वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, अगर आपके कपड़े और कमरे की सजावट आपकी राशि के अनुकूल हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 10, 2026

Zodiac Wise Lucky Colors

राशि के अनुसार रंग कैसे चुनें? (फोटोः एआई)

रंग और दिशा के माध्यम से वास्तु के अनुसार अपनी राशि के अनुरूप शुभ वस्त्र चुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में जानिए वस्त्रों के रंग से जुड़े परंपरागत ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

राशि के अनुसार शुभ दिशा

वास्तु शास्त्र में प्रत्येक राशि का एक तत्व (अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु) और उससे जुड़ी दिशा होती है। अपनी राशि की चंद्र राशि (जन्म राशि) के स्वामी ग्रह की दिशा को साफ, प्रकाशित और अव्यवस्था रहित रखना शुभ माना जाता है। अग्नि राशियों (मेष, सिंह, धनु) को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व), जल राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) को ईशान (उत्तर-पूर्व), पृथ्वी राशियों (वृषभ, कन्या, मकर) को नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम), और वायु राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) को वायव्य (उत्तर-पश्चिम) दिशा से लाभ मिलता है।

राशि अनुसार शुभ रंग

राशि के तत्व और दिशा के अनुरूप रंगों का चयन करना शुभ माना जाता है:

  • अग्नि राशियां (मेष, सिंह, धनु): आग्नेय दिशा में मूंगा, ताम्र, स्वर्ण, लाल, नारंगी जैसे गर्म रंग लाभदायक हैं।
  • जल राशियां (कर्क, वृश्चिक, मीन): ईशान दिशा में श्वेत, रजत, चांदी, हल्का नीला शुभ है।
  • पृथ्वी राशियां (वृषभ, कन्या, मकर): नैऋत्य दिशा में भूरे, बेज, टेराकोटा जैसे स्थिर रंग उपयुक्त हैं।
  • वायु राशियां (मिथुन, तुला, कुंभ): वायव्य दिशा में हल्का हरा, नीला, पेस्टल रंग लाभदायक हैं।

राशि-विशेष रंग सुझाव (कमरे या वस्त्र के लिए)

कुछ स्रोतों में राशि अनुसार विशेष रंगों की सूची भी मिलती है, जो वस्त्र या कमरे के लिए उपयोगी हो सकते हैं:

  • मेष : लाल, नारंगी
  • वृषभ : हल्का हरा, सफेद, गुलाबी
  • मिथुन : हरा, हल्का नीला
  • कर्क : सफेद, क्रीम, हल्का नीला
  • सिंह : नारंगी, सुनहरा, लाल
  • कन्या : बेज, पीला, हरा
  • तुला : लैवेंडर, हल्का नीला, गुलाबी
  • वृश्चिक : मैरून, बैंगनी, गहरा भूरा
  • धनु : नारंगी, पीला, फिरोजी, बैंगनी, गहरा नीला, लाइम ग्रीन
  • मकर: ग्रे, भूरा, नेवी ब्लू, काला, चारकोल ग्रे
  • कुंभ : सिल्वर, फिरोजा, इलेक्ट्रिक ब्लू
  • मीन : लैवेंडर, हल्का नीला, समुद्री हरा, इंडिगो, नीला

कैसे करें रंग और दिशा का चयन

  1. अपनी जन्म कुंडली से चंद्र राशि (राशि) पहचानें।
  2. उस राशि का स्वामी ग्रह और उसकी दिशा जानें (जैसे सूर्य–पूर्व, चंद्र–वायव्य आदि)।
  3. उस दिशा को साफ, प्रकाशित और अव्यवस्था रहित रखें।
  4. राशि अनुसार शुभ रंगों का चयन करें और उन्हें उस दिशा या कमरे में शामिल करें।
  5. वस्त्र चुनते समय, उस दिशा और रंग के अनुरूप कपड़े पहनें, जैसे अग्नि राशि के लिए आग्नेय दिशा में लाल या नारंगी वस्त्र।

वास्तु और ज्योतिष का प्रभाव

वास्तु और ज्योतिष का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सही दिशा और रंगों का चयन मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता ला सकता है।

रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव

रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, वहीं नीला रंग शांति और स्थिरता का। सही रंगों का चयन आपके मूड और कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

इस प्रकार, वास्तु और ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

(डिस्क्लेमरः यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)

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Updated on:

10 Aug 2026 04:52 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:52 pm

Hindi News / Patrika+ / क्या कपड़ों का रंग बदल सकता है आपकी किस्मत? राशि और वास्तु से जुड़े जानिए शुभ संकेत

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