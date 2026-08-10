क्या कपड़ों का रंग बदल सकता है आपकी किस्मत? राशि और वास्तु से जुड़े जानिए शुभ संकेत

वास्तु शास्त्र में प्रत्येक राशि का एक तत्व (अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु) और उससे जुड़ी दिशा होती है। अपनी राशि की चंद्र राशि (जन्म राशि) के स्वामी ग्रह की दिशा को साफ, प्रकाशित और अव्यवस्था रहित रखना शुभ माना जाता है। अग्नि राशियों (मेष, सिंह, धनु) को आग्नेय (दक्षिण-पूर्व), जल राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) को ईशान (उत्तर-पूर्व), पृथ्वी राशियों (वृषभ, कन्या, मकर) को नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम), और वायु राशियों (मिथुन, तुला, कुंभ) को वायव्य (उत्तर-पश्चिम) दिशा से लाभ मिलता है।