रिवर्स माइग्रेशन: क्या आज के दौर में शहर छोड़कर गांव लौटना नया ट्रेंड बन गया? जानें इसके पीछे की वजह

आधुनिक दौर में कुछ लोग शहरों की चमक छोड़कर अपने गांव में वापस लौट रहे हैं। कमाई के लिए दूसरे शहरों में गए लोगों का गांव वापस लौटना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। खास बात है कि दूसरे शहरों से वापस लौटने वालों में युवा पीढ़ी भी शामिल है। बहुत से युवा, शहरों की चमक छोड़कर अपने गांव वापस लौटे हैं और खेती, पशुपालन एवं स्वरोजगार के अन्य कार्यों में हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे युवा शांति से जीवन गुजार रहे हैं और कमाई भी कर रहे हैं। यह बदलाव केवल एक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवनशैली में एक नई उम्मीद की किरण है।