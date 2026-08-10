10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

वास्तु के अनुसार कैसा हो आपका ऑफिस? जानिए दिशा, रंग और सजावट की पूरी गाइड

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ऑफिस का माहौल आपकी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकता है? जानिए कैसे सरल वास्तु उपायों से आप अपने कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बना सकते हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Aug 10, 2026

Office Vastu Tips

ऑफिस में अपनाएं ये वास्तु उपाय। (फोटोः एआई)

काम के माहौल में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आज के समय में हर किसी के लिए जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस की सजावट और दिशा-निर्देश सही होने से मनोबल, एकाग्रता और सफलता मिलती है। आइए जानते हैं, कुछ सरल, लेकिन प्रभावी वास्तु उपाय जो ऑफिस में अपनाए जा सकते हैं।

दिशा और प्रवेश द्वार का महत्व

वास्तु में ऑफिस का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित करता है। प्रवेश द्वार को साफ-सुथरा रखना चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और समृद्धि बनी रहे।

डेस्क और बैठने की व्यवस्था

ऑफिस में बैठने की दिशा भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। बॉस या मैनेजर को दक्षिण-पश्चिम कोने में बैठना चाहिए, जिससे नेतृत्व और स्थिरता बनी रहने की मान्यता है। इसके अलावा, डेस्क के पीछे ठोस दीवार होना सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक है। यह व्यवस्था कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ा सकती है।

रंग और प्रकाश व्यवस्था

हल्के रंग जैसे हल्का हरा, नीला, क्रीम या पीला ऑफिस की दीवारों पर लगाने से शांति और एकाग्रता बढ़ती है। प्राकृतिक रोशनी को अधिकतम बनाए रखना चाहिए; यदि संभव न हो, तो हल्की पीली या सफेद रोशनी का उपयोग करें। यह आंखों के लिए आरामदायक होता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

पौधे और सजावट

ऑफिस में मनी प्लांट, बांस का पौधा, तुलसी, पीस लिली जैसे पौधे रखना शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। सजावट में सात घोड़े की पेंटिंग, बहता पानी, पहाड़ों की तस्वीरें, मीन (मछली) आदि का उपयोग लाभदायक होता है।

पूजा स्थान और प्रतीक

ऑफिस में मंदिर या पूजा स्थल उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसे साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित रखना चाहिए और दीया दक्षिण की ओर नहीं रखना चाहिए। शुभ प्रतीकों जैसे ओम, स्वस्तिक, गणेश की मूर्ति आदि का उपयोग भी सकारात्मकता बढ़ाता है। यह कर्मचारियों के लिए मानसिक शांति और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।

शौचालय और अन्य सुविधाओं की स्थिति

शौचालय को पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में बनाना शुभ माना जाता है; उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पूर्व में शौचालय से बचना चाहिए। पैंट्री या किचन दक्षिण-पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मकता बनी रहे।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की व्यवस्था

प्रिंटर, सर्वर, राउटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना वास्तु के अनुसार उचित माना जाता है। यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और उपकरणों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकती है।

आम गलतियां और सुधार

कुछ सामान्य वास्तु दोषों में शामिल हैं: डेस्क का बीम के नीचे होना, दक्षिण की ओर बैठना, प्रवेश द्वार पर अव्यवस्था, और उत्तर-पूर्व में शौचालय। इनसे बचने के लिए दिशा बदलना, अव्यवस्था हटाना और उचित स्थान पर सुविधाओं को रखना जरूरी है।

सुझाव और लाभ

वास्तु के इन उपायों को अपनाने से ऑफिस में सकारात्मक ऊर्जा, एकाग्रता और सफलता की संभावना बढ़ सकती है। यह कर्मचारियों के मनोबल और उनकी कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकता है। अगली बार जब आप ऑफिस की सजावट या व्यवस्था बदलें, तो इन वास्तु सुझावों को ध्यान में रखें , यह आपके काम और मनोबल दोनों को बेहतर बना सकता है।

तालिका से समझिएः

उपायविवरण
प्रवेश द्वारउत्तर/पूर्व/उत्तर-पूर्व दिशा में, साफ-सुथरा
बैठने की दिशाकर्मचारी: उत्तर/पूर्व/उत्तर-पूर्व, बॉस: दक्षिण-पश्चिम
रंग और प्रकाशहल्के रंग, प्राकृतिक या हल्की पीली रोशनी
पौधे और सजावटमनी प्लांट, तुलसी, सात घोड़े, बहता पानी
पूजा स्थानउत्तर-पूर्व, साफ-सुथरा, दीया दक्षिण की ओर न हो
शौचालयपश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणदक्षिण-पूर्व दिशा में रखें
दोष सुधारअव्यवस्था हटाएं, दिशा बदलें, बीम से बचें

(डिस्क्लेमरः यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Aug 2026 04:57 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:57 pm

Hindi News / Patrika+ / वास्तु के अनुसार कैसा हो आपका ऑफिस? जानिए दिशा, रंग और सजावट की पूरी गाइड

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

क्या आपकी बेटी को HPV वैक्सीन मिली? जानिए इसके जबरदस्त फायदे और सरकार की योजना

Importance of HPV Vaccine for Girls
Patrika+

क्या UPI से पैसे भेजने पर आ सकता है आयकर नोटिस? जानिए नियम और सच्चाई

UPI Tax Notice
Patrika+

महिलाओं को ‘SHE-MART’ स्कीम से मिलेगी आर्थिक आजादी; क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

she- mart scheme for women
Patrika+

इंसानों और कुत्तों में है 15,000 साल पुरानी दोस्ती: कैसे दोनों ने एक-दूसरे को बदला और साथ-साथ विकसित हुए?

Humen and Dogs Friendship News
Patrika+

सिगरेट-तंबाकू छोड़ने का नया ‘देसी’ नुस्खा! AIIMS की स्टडी में योग से 50% ज्यादा लोगों ने छोड़ी लत

AIIMS Study
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.