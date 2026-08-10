वास्तु के अनुसार कैसा हो आपका ऑफिस? जानिए दिशा, रंग और सजावट की पूरी गाइड

ऑफिस में बैठने की दिशा भी महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। बॉस या मैनेजर को दक्षिण-पश्चिम कोने में बैठना चाहिए, जिससे नेतृत्व और स्थिरता बनी रहने की मान्यता है। इसके अलावा, डेस्क के पीछे ठोस दीवार होना सुरक्षा और समर्थन का प्रतीक है। यह व्यवस्था कर्मचारियों के मनोबल और उत्पादकता को बढ़ा सकती है।