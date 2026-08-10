जल संकट का समाधान: क्या आपके शहर में बायो-फिल्टरिंग तकनीकें लागू हो रही हैं?

बायो-फिल्टरिंग प्राकृतिक या इंजीनियर्ड सिस्टम होते हैं। जिनमें ग्रेवल, रेत, कंपोस्ट जैसे फिल्टर मीडिया और सूक्ष्मजीवों का संयोजन होता है, जो दूषित पानी या हवा को साफ करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीन बायो फिल्टर (GBF) में फिल्टर बेड पर प्राकृतिक कार्बन चक्र आधारित बैक्टीरिया काम करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं। जिससे बदबू नहीं होती है और रोगाणुओं की संख्या भी कम होती है। इस तरह की तकनीकें ऊर्जा या रसायनों पर निर्भर नहीं होतीं और शहरी जल प्रबंधन के लिए उपयुक्त हैं।