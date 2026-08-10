हजारों आदिवासियों संग अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था आजादी का मतवाला ‘बादल भोई’, जेल में हुई मौत

बादल भोई ने शायद बड़े मंचों पर भाषण नहीं दिए, उनके नाम पर देशभर में सड़कें नहीं बनीं, उनकी तस्वीर हर स्कूल की किताब में नहीं पहुंची। लेकिन जब अंग्रेजी शासन ने जंगल और उसके संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाया, तब उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया। 1923 में हजारों लोगों के साथ कलेक्टर के बंगले तक पहुंचना और फिर वन कानून तोड़ने के आरोप में जेल जाना, यह बताता है कि आजादी की लड़ाई मध्य प्रदेश के जंगलों में भी उतनी ही असली थी।