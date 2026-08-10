ज़रा याद करो कुर्बानी: बिजोलिया के किसानों की आवाज बने विजय सिंह पथिक, जिनके सत्याग्रह से हिल गई दी थी सामंती व्यवस्था

पथिक ने किसानों को समझाया कि व्यक्तिगत रूप से अत्याचार सहने के बजाय संगठित होकर अपनी मांगों को सामने रखना होगा। उन्होंने आंदोलन को केवल करों के विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे 'जनजागरण, शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान' से जोड़ा। किसानों के बीच पंचायतों, बैठकों और जागरूकता के माध्यम से संगठन मजबूत हुआ। शिक्षा के प्रसार के लिए पुस्तकालय और संस्थागत प्रयास भी किए गए। बिजोलिया में 'विद्या प्रचारिणी सभा' ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार के अभिलेखों के अनुसार साधु सीताराम दास ने 1915 में यहां विद्या प्रचारिणी सभा की शाखा स्थापित की थी, जिसने शिक्षा और चेतना के प्रसार का काम किया।