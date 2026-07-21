श्री जगन्नाथ की रहस्यमयी रसोई के 7 दावों का सच: सबसे ऊपर की हांडी पहले पकती है, नहीं घटता महाप्रसाद

Jagannath Dham Rasoi : पुरी (ओडिशा) के समुद्र तट के पास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर-रसोई कहा जाता है। कहा जाता है कि सात हांडी को एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है लेकिन, आग के पास वाली हांडी पहले नहीं पक पाती जबकि सबसे ऊपर वाली हांडी पहले तैयार होती है। खाना कभी नहीं घटता, एक साथ लाखों लोगों के लिए भोजन पकता है,… इस तरह के कई दावे प्रचलित हैं।