काकोरी का वह युवा क्रांतिकारी जिसे अंग्रेजों ने तय तारीख से दो दिन पहले फांसी दे दी थी

काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। उन्हें 10 नवंबर 1925 को कोलकाता के दक्षिणेश्वर में एक बम फैक्ट्री से अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था (इसे 'दक्षिणेश्वर बम केस' कहा जाता है), और शुरू में उन्हें सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाकर अंडमान भेजने का आदेश हुआ था। बाद में जब अंग्रेजों को पता चला कि काकोरी कांड के पीछे असली दिमाग लाहिड़ी का ही था, तब उन्हें लखनऊ सेंट्रल जेल ट्रांसफर करके काकोरी केस में जोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कठोर सजा देने का फैसला किया, क्योंकि वह उन्हें अपने शासन के लिए बड़ी चुनौती मानती थी।