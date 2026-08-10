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काकोरी का वह युवा क्रांतिकारी जिसे अंग्रेजों ने तय तारीख से दो दिन पहले फांसी दे दी थी

Rajendra Nath Lahiri : काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की अमर गाथा। जानिए कैसे 26 साल के इस वीर योद्धा के खौफ से अंग्रेजों ने उन्हें तय तारीख से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी थी।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 10, 2026

Rajendra Nath Lahiri

Rajendra Nath Lahiri : जानें कौन थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, PC- Chatgpt&amp;Wikipedia

भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल बड़े नेताओं के भाषणों और आंदोलनों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन हजारों युवाओं के साहस और बलिदान की भी कहानी थी, जिन्होंने अपनी कम उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे ही एक वीर क्रांतिकारी थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनका नाम भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में काकोरी कांड के एक प्रमुख योद्धा के रूप में अमर है।

राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को बंगाल के पाबना जिले (वर्तमान बांग्लादेश) में हुआ था। उनके परिवार में देशभक्ति और राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव था। बचपन से ही वे अंग्रेजी शासन की नीतियों और भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव से व्यथित रहते थे। पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर देश को स्वतंत्र कराने की भावना मजबूत होती गई।

युवावस्था में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का संपर्क उन क्रांतिकारियों से हुआ, जो मानते थे कि केवल प्रार्थनाओं और निवेदनों से अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं किया जा सकता। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने वाले संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़े। इस संगठन का उद्देश्य भारत को विदेशी शासन से मुक्त कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था।

काकोरी कांड और लाहिड़ी की भूमिका

साल 1925 में क्रांतिकारियों के सामने एक बड़ी समस्या थी। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन की कमी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बनाने की योजना बनाई।

9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ। क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में चलती ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना का उद्देश्य निजी संपत्ति हासिल करना नहीं, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए संसाधन जुटाना था।

इस योजना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इस पूरी योजना के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। वे संगठन के अनुशासित और विचारशील क्रांतिकारी माने जाते थे।

काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार ने बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। उन्हें 10 नवंबर 1925 को कोलकाता के दक्षिणेश्वर में एक बम फैक्ट्री से अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था (इसे 'दक्षिणेश्वर बम केस' कहा जाता है), और शुरू में उन्हें सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाकर अंडमान भेजने का आदेश हुआ था। बाद में जब अंग्रेजों को पता चला कि काकोरी कांड के पीछे असली दिमाग लाहिड़ी का ही था, तब उन्हें लखनऊ सेंट्रल जेल ट्रांसफर करके काकोरी केस में जोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कठोर सजा देने का फैसला किया, क्योंकि वह उन्हें अपने शासन के लिए बड़ी चुनौती मानती थी।

फांसी से पहले भी अडिग रहा साहस

काकोरी कांड के मुकदमे में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उन्हें फांसी देने की तारीख 19 दिसंबर 1927 तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण उनकी फांसी दो दिन पहले ही कर दी।

17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल लगभग 26 वर्ष थी।

कहा जाता है कि फांसी के समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे जानते थे कि उनका जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन उनका विश्वास था कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत करेगा।

एक युवा क्रांतिकारी की विरासत

राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि देश के लिए योगदान देने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के सपने के लिए समर्पित कर दिया। वे उन युवाओं में शामिल थे जिन्होंने यह साबित किया कि साहस, विचार और देशप्रेम किसी भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं।

आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे असंख्य युवाओं का त्याग, संघर्ष और बलिदान छिपा है।

राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भले ही कम उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। काकोरी के इस वीर योद्धा ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि राष्ट्र के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।

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Updated on:

10 Aug 2026 02:01 pm

Published on:

10 Aug 2026 02:01 pm

Hindi News / News Bulletin / काकोरी का वह युवा क्रांतिकारी जिसे अंग्रेजों ने तय तारीख से दो दिन पहले फांसी दे दी थी

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