“संसद चलो” के दमदार पल: ‘गांधी’ के खून के आंसू से लेकर पुलिस के सामने डटे युवक तक, प्रदर्शन के वायरल VIDEO

'संसद चलो' आंदोलन विभिन्न छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों के समर्थन से आयोजित किया गया विरोध प्रदर्शन है। आंदोलनकारी संसद तक मार्च निकालकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की, जिसके कारण कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी।