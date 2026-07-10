Satluj पर विवाद: बैन का सामना कर चुकी हैं ये फिल्में, विवाद के बाद बॉक्स ऑफिस पर चमकीं

निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज़ से पहले ही बड़े विवाद में घिर गई। कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में रानी पद्मिनी के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विरोध इतना बढ़ा कि कई राज्यों ने शुरुआत में इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि, बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज़ सुनिश्चित कराई। इसके बावजूद कुछ राज्यों में शुरुआती दिनों में इसका प्रदर्शन नहीं हो सका। इसे फिल्म पर आंशिक प्रतिबंध का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। विवादों के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में करीब 600 करोड़ रुपये की कमाई की।