Sonam Wangchuk Health : डॉक्टरों ने जताया Hypokalemia का खतरा, जानिए लंबे अनशन में क्यों बढ़ जाता है यह रिस्क

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हाइपोकैलिमिया क्या है? लंबे समय तक भूख हड़ताल करने वाले व्यक्ति में इसका खतरा क्यों बढ़ जाता है? क्या यह केवल कमजोरी का कारण बनता है या इससे जान का भी जोखिम हो सकता है? आइए जानते हैं मेडिकल विशेषज्ञ और शोध क्या कहते हैं।