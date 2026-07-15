सोनम वांगचुक का अनशन: 8 भारतीय जिनकी भूख हड़ताल से हुई थी मौत, Hunger Strike से डेथ कैसे होती है, समझिए

Sonam Wangchuk Hunger Strike : दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। 28 जून 2026 से शुरू हुआ यह 'आंदोलनकारी उपवास' अब अपने 18वें दिन में पहुंच चुका है, और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 8.5 किलो वजन घट चुका है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर खतरनाक स्तर तक गिर चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल हो चुकी है जिसमें उन्हें जबरन अस्पताल ले जाने और फोर्स-फीड करने की मांग की गई है।