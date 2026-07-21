अंतरिक्ष में खगोलीय घटनाओं से बना सोना, फिर यह धरती पर कैसे पहुंचा? जानिए इसकी उत्पत्ति और अस्तित्व की दिलचस्प कहानी

Gold Origin History: भारत दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शादी समारोह, त्यौहार एवं अन्य विशेष मौके पर सोने के आभूषण पहनना देश की पुरानी परंपरा रही है। दुनिया भर के बाजारों में चमक रहा सोना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। खास बात है कि जो सोना अपनी चमक से लोगों को आकर्षित करता है, वह पृथ्वी पर नहीं बना है। सोने की उत्पत्ति बेहद जटिल प्रक्रिया के बाद हुई है और इसका इतिहास अरबों वर्ष पुराना है। हर बार जब कोई दुल्हन आभूषण पहनती है अथवा कोई इंजीनियर सोने के तार से सर्किट बनाता है तो वह अनजाने में ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास की कहानी को छू लेता है।