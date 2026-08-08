आयोडीन युक्त नमक से AIIMS तक, कौन थे वुलिमिरी रामलिंगास्वामी, जिन्होंने रखी भारत की सेहत बदलने की नींव

आज के दिन, जब हम उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हैं, तो यह भी सोचना चाहिए कि उनकी दूरदर्शिता और मेहनत ने हमें क्या सिखाया। हमें यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य और पोषण पर निरंतर काम और नीति निर्माण का असर कितना गहरा हो सकता है। अगला कदम यह हो सकता है कि हम उनके मॉडल को अपनाकर आज की चुनौतियों जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करें। रामलिंगास्वामी की तरह, हमें भी विज्ञान और नीति को जोड़कर समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम करना चाहिए।