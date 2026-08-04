भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की है, और दिसंबर 2025 में सरकार की वर्ष-अंत समीक्षा में दावा किया गया कि भारत ने जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। अब भारत की नजर जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है।