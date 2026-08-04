भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

India GDP growth forecast
भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की है, और दिसंबर 2025 में सरकार की वर्ष-अंत समीक्षा में दावा किया गया कि भारत ने जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। अब भारत की नजर जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है।
लेकिन सवाल है कि यह लक्ष्य कब हासिल होगा, इसके पीछे कौन से सेक्टर काम कर रहे हैं, और आम लोगों को इसका क्या फायदा मिलेगा?
|रैंक
|देश
|GDP (ट्रिलियन डॉलर)
|🥇 1
|अमेरिका
|~32.4
|🥈 2
|चीन
|~19–21
|🥉 3
|जर्मनी
|~5.3–5.5
|🇮🇳 4
|भारत
|~4.2–4.5
|🇯🇵 5
|जापान
|~4.1–4.5
भारत और जापान की रेस बेहद करीबी है। दोनों देशों का GDP लगभग बराबर है, और यही वजह है कि 'भारत चौथे नंबर पर आ गया है' का दावा फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुख्ता तो नहीं, पर IMF के हालिया अनुमान भी भारत को जापान से मामूली आगे दिखा रहे हैं। पूरी तरह पक्की तस्वीर 2026 के अंतिम वार्षिक आंकड़े आने पर ही साफ होगी। भारत और जर्मनी के बीच का अंतर भी अब पहले जितना बड़ा नहीं रहा।
सरकार और कई आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि अगर भारत की विकास दर 6-7% के आसपास बनी रहती है तो वह जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। इस पर अलग-अलग अनुमान मौजूद हैं:
सरकार की दिसंबर 2025 की समीक्षा के मुताबिक अगले 2.5 से 3 साल में यानी करीब 2028 तक, GDP के 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के अनुमान के साथ कुछ वैश्विक निवेश संस्थानों (जैसे Morgan Stanley) का अनुमान भी 2028 के आसपास है। कुछ स्वतंत्र विश्लेषण इसे थोड़ा और आगे, 2031 तक भी टालते हैं, क्योंकि यह जर्मनी की सुस्त विकास दर और भारत की निरंतर तेज वृद्धि, दोनों पर निर्भर करता है
तो 2027-28 के आसपास एक व्यापक रूप से चर्चित अनुमान है, पर यह पूरी तरह तय तारीख नहीं असल समय भारत और जर्मनी दोनों की आगे की विकास दर, और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर निर्भर करेगा।
सेवा क्षेत्र (Services) : भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। IT और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, टेलीकॉम, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाएं।
मैन्युफैक्चरिंग : सरकार 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं के जरिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। मोबाइल फोन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों में। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था : UPI, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स ने अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन होते हैं, ऑनलाइन व्यापार में तेजी है, और फिनटेक कंपनियों का विस्तार लगातार जारी है।
बुनियादी ढांचा : सरकार एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में लगातार निवेश कर रही है, जिससे उद्योग और व्यापार दोनों को फायदा मिल रहा है।
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब लोग अमीर हो जाएंगे? : जरूरी नहीं। किसी देश की कुल GDP बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर नागरिक की आय भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाए। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, इसलिए कुल GDP के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
यह फर्क आंकड़ों में साफ दिखता है भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी करीब $2,694 है, जबकि जापान की $32,487 और जर्मनी की $56,103 है। यानी भारत भले ही कुल अर्थव्यवस्था के आकार में इन देशों के करीब पहुंच रहा हो, औसत नागरिक की आय के मामले में अभी बहुत बड़ा फासला बाकी है।
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