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भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

India GDP growth forecast : भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? जानें 2027-28 के अनुमान, इसे आगे बढ़ाने वाले मुख्य सेक्टर, चुनौतियाँ और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 04, 2026

India GDP growth forecast

India GDP growth forecast

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत की है, और दिसंबर 2025 में सरकार की वर्ष-अंत समीक्षा में दावा किया गया कि भारत ने जापान को भी पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। अब भारत की नजर जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर है।

लेकिन सवाल है कि यह लक्ष्य कब हासिल होगा, इसके पीछे कौन से सेक्टर काम कर रहे हैं, और आम लोगों को इसका क्या फायदा मिलेगा?

अभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं?

रैंकदेशGDP (ट्रिलियन डॉलर)
🥇 1अमेरिका~32.4
🥈 2चीन~19–21
🥉 3जर्मनी~5.3–5.5
🇮🇳 4भारत~4.2–4.5
🇯🇵 5जापान~4.1–4.5

भारत और जापान की रेस बेहद करीबी है। दोनों देशों का GDP लगभग बराबर है, और यही वजह है कि 'भारत चौथे नंबर पर आ गया है' का दावा फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुख्ता तो नहीं, पर IMF के हालिया अनुमान भी भारत को जापान से मामूली आगे दिखा रहे हैं। पूरी तरह पक्की तस्वीर 2026 के अंतिम वार्षिक आंकड़े आने पर ही साफ होगी। भारत और जर्मनी के बीच का अंतर भी अब पहले जितना बड़ा नहीं रहा।

भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बन सकता है?

सरकार और कई आर्थिक संस्थानों का अनुमान है कि अगर भारत की विकास दर 6-7% के आसपास बनी रहती है तो वह जर्मनी को पीछे छोड़ सकता है। इस पर अलग-अलग अनुमान मौजूद हैं:

सरकार की दिसंबर 2025 की समीक्षा के मुताबिक अगले 2.5 से 3 साल में यानी करीब 2028 तक, GDP के 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के अनुमान के साथ कुछ वैश्विक निवेश संस्थानों (जैसे Morgan Stanley) का अनुमान भी 2028 के आसपास है। कुछ स्वतंत्र विश्लेषण इसे थोड़ा और आगे, 2031 तक भी टालते हैं, क्योंकि यह जर्मनी की सुस्त विकास दर और भारत की निरंतर तेज वृद्धि, दोनों पर निर्भर करता है

तो 2027-28 के आसपास एक व्यापक रूप से चर्चित अनुमान है, पर यह पूरी तरह तय तारीख नहीं असल समय भारत और जर्मनी दोनों की आगे की विकास दर, और डॉलर के मुकाबले रुपये की चाल पर निर्भर करेगा।

कौन से सेक्टर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं?

सेवा क्षेत्र (Services) : भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है। IT और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, टेलीकॉम, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाएं।

मैन्युफैक्चरिंग : सरकार 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं के जरिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। मोबाइल फोन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरण जैसे क्षेत्रों में। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल निर्माण केंद्रों में से एक बन चुका है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था : UPI, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स ने अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन होते हैं, ऑनलाइन व्यापार में तेजी है, और फिनटेक कंपनियों का विस्तार लगातार जारी है।

बुनियादी ढांचा : सरकार एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में लगातार निवेश कर रही है, जिससे उद्योग और व्यापार दोनों को फायदा मिल रहा है।

रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं?

  • रोजगार: GDP बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करना बड़ी चुनौती है।
  • कृषि पर निर्भर आबादी: देश की बड़ी आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, जबकि कृषि का GDP में योगदान अपेक्षाकृत कम है।
  • कौशल विकास: उद्योगों की जरूरत और युवाओं के कौशल के बीच अंतर बना हुआ है।
  • आय असमानता: आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचाना जरूरी है।
  • वैश्विक जोखिम: युद्ध, तेल की कीमतें, वैश्विक मंदी और सप्लाई चेन संकट - ये सभी भारत की विकास दर को प्रभावित कर सकते हैं।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब लोग अमीर हो जाएंगे? : जरूरी नहीं। किसी देश की कुल GDP बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर नागरिक की आय भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाए। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, इसलिए कुल GDP के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

यह फर्क आंकड़ों में साफ दिखता है भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी करीब $2,694 है, जबकि जापान की $32,487 और जर्मनी की $56,103 है। यानी भारत भले ही कुल अर्थव्यवस्था के आकार में इन देशों के करीब पहुंच रहा हो, औसत नागरिक की आय के मामले में अभी बहुत बड़ा फासला बाकी है।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

  • रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं
  • बेहतर सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं
  • विदेशी निवेश बढ़ सकता है
  • उद्योग और कारोबार का विस्तार होगा
  • सरकार के पास सामाजिक योजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक संसाधन होंगे
  • मध्यम वर्ग की आय और खपत बढ़ सकती है

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Updated on:

04 Aug 2026 03:03 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:03 pm

Hindi News / Patrika+ / भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेगा? क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

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