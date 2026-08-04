मां बनने के बाद ऑफिस वापसी कैसे हो आसान? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

Motherhood के बाद Job? (AI)
मातृत्व के बाद अपने पेशेवर जीवन (करियर) में लौटना किसी भी महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण, भावनात्मक और निर्णायक पड़ाव होता है। एक ओर नई मां के रूप में बच्चे की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो दूसरी ओर अपनी पेशेवर पहचान को फिर से स्थापित करने और अपने सपनों को नई उड़ान देने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल रहती है।
इस दौर में कई महिलाएं खुद को दुविधा में पाती हैं। अपराधबोध (गिल्ट), आत्मविश्वास में कमी और कार्य-जीवन संतुलन (वर्क-लाइफ बैलेंस) को लेकर चिंता जैसी भावनाएं उन्हें अक्सर घेर लेती हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मातृत्व आपके करियर का 'फुल स्टॉप' नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। यह अनुभव आपके भीतर धैर्य, समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट), समस्या-समाधान और बहु-कार्यक्षमता (मल्टीटास्किंग) जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं को और मजबूत बनाता है।
यदि आप सही योजना, सकारात्मक सोच और व्यावहारिक रणनीति अपनाती हैं, तो मातृत्व अवकाश के बाद काम पर आपकी वापसी न केवल आसान हो सकती है, बल्कि यह आपके करियर को नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कुछ स्मार्ट और प्रभावी उपाय, जो आपकी इस नई शुरुआत को आत्मविश्वास से भरपूर और सफल बना सकते हैं।
अपनी वापसी की योजना आखिरी वक्त के लिए न छोड़ें। मातृत्व अवकाश (maternity leave) खत्म होने से कम से कम 2 से 3 सप्ताह पहले ही अपने नियोक्ता (employer) या HR से संपर्क स्थापित करें।
काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक शांति, और वह तभी मिलती है जब आप जानें कि आपका बच्चा सुरक्षित और खुश हाथों में है।
आजकल बहुत सी आधुनिक कंपनियां मातृत्व या करियर ब्रेक के बाद लौटने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से 'Returnship' या 'Career Reboot' प्रोग्राम चलाती हैं।
इनमें अक्सर मेंटरशिप, री-स्किलिंग (re-skilling) और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपका खोया हुआ व्यावसायिक आत्मविश्वास तेजी से वापस लौटता है।
अनुसंधान और अध्ययन बताते हैं कि बिना किसी ठोस योजना या रणनीति के काम पर लौटने वाली महिलाओं को करियर ब्रेक से पहले वाले वेतन और पद तक पहुंचने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसके विपरीत, जो महिलाएँ योजनाबद्ध तरीके से वापसी करती हैं, वे महज 6 से 18 महीनों के भीतर अपनी आय और पद की बराबरी हासिल कर लेती हैं।
सकारात्मक शब्दावली: अपने रिज़्यूमे में इस समय को 'Career Break for Family Responsibility' या 'Maternity Transition' के रूप में सम्मानजनक तरीके से लिखें।
अपस्किलिंग (Upskilling) का उल्लेख: यदि आपने इस दौरान कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, कोई नया सॉफ़्टवेयर सीखा है, या फ्रीलांस/वॉलंटियर वर्क किया है, तो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर इंटरव्यूअर के सामने रखें।
करियर में वापसी के लिए नेटवर्किंग आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।
LinkedIn अपडेट करें: अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें और उस पर अपनी वापसी की इच्छा और उपलब्धता जाहिर करें।
सहकर्मियों से जुड़ें: पूर्व सहकर्मियों, मेंटर्स और उद्योग (industry) के साथियों से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि आप काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। अक्सर रेफरल के जरिए मिलने वाले अवसर ज्यादा सहज और भरोसेमंद होते हैं।
स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें: मातृत्व के बाद शरीर को उबरने में समय लगता है। पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद (जितनी संभव हो) लें और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें।
सपोर्ट सिस्टम बनाएं: अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ घर के काम बांटें। हर काम खुद करने की कोशिश (Superwoman Syndrome) से बचें।
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