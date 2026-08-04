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मां बनने के बाद ऑफिस वापसी कैसे हो आसान? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

मदरहुड ब्रेक के बाद काम पर लौटना अब आसान है! जानिए एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है। काम पर वापसी से पहले खुद का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है? इसके साथ ही और क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि कमबैक धमाकेदार और एनर्जी से भरपूर हो।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 04, 2026

Motherhood

Motherhood के बाद Job? (AI)

मातृत्व के बाद अपने पेशेवर जीवन (करियर) में लौटना किसी भी महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण, भावनात्मक और निर्णायक पड़ाव होता है। एक ओर नई मां के रूप में बच्चे की देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो दूसरी ओर अपनी पेशेवर पहचान को फिर से स्थापित करने और अपने सपनों को नई उड़ान देने की इच्छा भी उतनी ही प्रबल रहती है।

इस दौर में कई महिलाएं खुद को दुविधा में पाती हैं। अपराधबोध (गिल्ट), आत्मविश्वास में कमी और कार्य-जीवन संतुलन (वर्क-लाइफ बैलेंस) को लेकर चिंता जैसी भावनाएं उन्हें अक्सर घेर लेती हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मातृत्व आपके करियर का 'फुल स्टॉप' नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। यह अनुभव आपके भीतर धैर्य, समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट), समस्या-समाधान और बहु-कार्यक्षमता (मल्टीटास्किंग) जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं को और मजबूत बनाता है।

यदि आप सही योजना, सकारात्मक सोच और व्यावहारिक रणनीति अपनाती हैं, तो मातृत्व अवकाश के बाद काम पर आपकी वापसी न केवल आसान हो सकती है, बल्कि यह आपके करियर को नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं कुछ स्मार्ट और प्रभावी उपाय, जो आपकी इस नई शुरुआत को आत्मविश्वास से भरपूर और सफल बना सकते हैं।

समय से पहले तैयारी और एम्प्लॉयर से संवाद

अपनी वापसी की योजना आखिरी वक्त के लिए न छोड़ें। मातृत्व अवकाश (maternity leave) खत्म होने से कम से कम 2 से 3 सप्ताह पहले ही अपने नियोक्ता (employer) या HR से संपर्क स्थापित करें।

  • लचीले विकल्पों पर चर्चा: उनसे अपनी वापसी की तारीख, काम के समय और 'वर्क-फ्रॉम-होम' या हाइब्रिड मॉडल जैसे लचीले काम के विकल्पों (flexible work arrangements) पर स्पष्ट बात करें।
  • अपेक्षाओं का निर्धारण: काम शुरू करने से पहले ही यह स्पष्ट कर लें कि आपसे किस प्रकार के आउटपुट की उम्मीद की जा रही है, ताकि आप पहले दिन से ही बिना किसी असमंजस के अपना काम शुरू कर सकें।

आपके पीछे बच्चे की देखभाल की अच्छी व्यवस्था

काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक शांति, और वह तभी मिलती है जब आप जानें कि आपका बच्चा सुरक्षित और खुश हाथों में है।

  • विकल्प चुनें: अपनी सुविधा और बजट के अनुसार डे-केयर, फुल-टाइम नानी (nanny), या परिवार के बुजुर्गों (जैसे दादा-दादी या नाना-नानी) की मदद तय करें।
  • ट्रायल रन (Trial Run) जरूर करें: अपनी जॉइनिंग डेट से कम से कम 10-15 दिन पहले इस व्यवस्था का ट्रायल लें। इससे बच्चे को नए व्यक्ति या वातावरण की आदत पड़ेगी और आपको भी यह समझने का मौका मिलेगा कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं।

'रिटर्नशिप' और रिबूट प्रोग्राम्स का लाभ उठाएं

आजकल बहुत सी आधुनिक कंपनियां मातृत्व या करियर ब्रेक के बाद लौटने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से 'Returnship' या 'Career Reboot' प्रोग्राम चलाती हैं।

ये कार्यक्रम महिलाओं को फिर से कॉरपोरेट माहौल में ढलने का समय देते हैं।

इनमें अक्सर मेंटरशिप, री-स्किलिंग (re-skilling) और ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपका खोया हुआ व्यावसायिक आत्मविश्वास तेजी से वापस लौटता है।

वेतन असमानता का शिकार होने से करें ऐसे बचाव

अनुसंधान और अध्ययन बताते हैं कि बिना किसी ठोस योजना या रणनीति के काम पर लौटने वाली महिलाओं को करियर ब्रेक से पहले वाले वेतन और पद तक पहुंचने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। इसके विपरीत, जो महिलाएँ योजनाबद्ध तरीके से वापसी करती हैं, वे महज 6 से 18 महीनों के भीतर अपनी आय और पद की बराबरी हासिल कर लेती हैं।

  • अपनी पुरानी उपलब्धियों और स्किल्स का सही आकलन करें।
  • बातचीत के दौरान अपने अनुभव की कीमत समझें और जरूरत पड़ने पर उचित वेतन के लिए संवाद करने से न हिचकिचाएं।
  • अपनी कहानी और करियर गैप को सकारात्मक रूप से पेश करें।
  • अक्सर महिलाएं रिज़्यूमे या इंटरव्यू के दौरान करियर गैप को लेकर झिझकती हैं। आपको इसे छिपाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

सकारात्मक शब्दावली: अपने रिज़्यूमे में इस समय को 'Career Break for Family Responsibility' या 'Maternity Transition' के रूप में सम्मानजनक तरीके से लिखें।

अपस्किलिंग (Upskilling) का उल्लेख: यदि आपने इस दौरान कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, कोई नया सॉफ़्टवेयर सीखा है, या फ्रीलांस/वॉलंटियर वर्क किया है, तो उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर इंटरव्यूअर के सामने रखें।

अपने पेशेवर नेटवर्क (Professional Network) को पुनर्जीवित करें

करियर में वापसी के लिए नेटवर्किंग आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।

LinkedIn अपडेट करें: अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें और उस पर अपनी वापसी की इच्छा और उपलब्धता जाहिर करें।

सहकर्मियों से जुड़ें: पूर्व सहकर्मियों, मेंटर्स और उद्योग (industry) के साथियों से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि आप काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। अक्सर रेफरल के जरिए मिलने वाले अवसर ज्यादा सहज और भरोसेमंद होते हैं।

अगर संभव हो तो पहले कुछ दिन पार्ट टाइम करें

  • अचानक से रोज 8-10 घंटे का काम और पारिवारिक जिम्मेदारियां एक साथ संभालना थकाऊ हो सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि शुरुआती महीने को 'संक्रमण काल' के रूप में अपनाएं।
  • अगर संभव हो, तो शुरुआत में पार्ट-टाइम या कम घंटों से काम शुरू करें और धीरे-धीरे इसे फुल-टाइम तक ले जाएं।
  • इससे आपके शरीर और दिमाग को इस बदलाव में ढलने का सही समय मिल जाता है।
  • मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और स्वयं की देखभाल (Self-Care)।
  • एक मां तभी खुश रह सकती है और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है जब वह स्वयं स्वस्थ हो।

स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें: मातृत्व के बाद शरीर को उबरने में समय लगता है। पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद (जितनी संभव हो) लें और तनाव प्रबंधन पर ध्यान दें।

सपोर्ट सिस्टम बनाएं: अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ घर के काम बांटें। हर काम खुद करने की कोशिश (Superwoman Syndrome) से बचें।

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संबंधित विषय:

शिक्षा

Healthy Lifestyle

Updated on:

04 Aug 2026 03:18 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:18 pm

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