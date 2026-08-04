मां बनने के बाद ऑफिस वापसी कैसे हो आसान? अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

इस दौर में कई महिलाएं खुद को दुविधा में पाती हैं। अपराधबोध (गिल्ट), आत्मविश्वास में कमी और कार्य-जीवन संतुलन (वर्क-लाइफ बैलेंस) को लेकर चिंता जैसी भावनाएं उन्हें अक्सर घेर लेती हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि मातृत्व आपके करियर का 'फुल स्टॉप' नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। यह अनुभव आपके भीतर धैर्य, समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट), समस्या-समाधान और बहु-कार्यक्षमता (मल्टीटास्किंग) जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं को और मजबूत बनाता है।