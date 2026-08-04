दहेज हत्याएं कम होने लगीं: क्या यह सच में बदलाव है या सिर्फ एक संयोग?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गिरावट स्थायी है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 2024 के बीच दहेज से जुड़ी आत्महत्या में 6.7% की वृद्धि हुई -1,587 से बढ़कर 1,693 मामले हुए। यह संकेत है कि हिंसा का स्वरूप बदल रहा है- मौतें कम हो सकती हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक अत्याचार जारी हैं। इसके अलावा, न्याय प्रक्रिया में देरी, साक्ष्य की कमी और सामाजिक दबाव के कारण दोषी अक्सर बच निकलते हैं। ऐसे में गिरावट का मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई है।