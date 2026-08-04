सिद्धिविनायक मंदिर का चढ़ावा विवाद: क्या है असली कहानी? जानें दान प्रबंधन की पूरी व्यवस्था

देश के प्रमुख मंदिरों में सबसे अधिक दान आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलता है। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच मंदिर को 918 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ, जिसमें 579.38 करोड़ रुपये ऑनलाइन और 339.20 करोड़ रुपये ऑफलाइन माध्यमों से मिले। चढ़ावे के मामले में माता वैष्णो देवी मंदिर दूसरे स्थान पर है, जहां सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का दान आता है। शिरडी साईं बाबा मंदिर को हर वर्ष लगभग 320–400 करोड़ रुपये और केरल के गुरुवायूर मंदिर को 250–400 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिलता है।