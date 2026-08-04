कैसे बदल रहा भारत में खेती का भविष्य, ड्रोन, AI और डिजिटल तकनीक से उद्यमी बन रहे किसान

भारत की खेती अब सिर्फ हल, बैल और पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रही। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नैनो यूरिया और डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सरकार और निजी कंपनियां किसानों को ऐसी तकनीकें उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे उत्पादन बढ़े, लागत घटे और आय में सुधार हो सके। यही कारण है कि आज किसान केवल फसल उत्पादक नहीं, बल्कि एक एग्री-उद्यमी के रूप में उभर रहा है। आइए जानते हैं खेती में क्या बदल रहा है?