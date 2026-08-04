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कैसे बदल रहा भारत में खेती का भविष्य, ड्रोन, AI और डिजिटल तकनीक से उद्यमी बन रहे किसान

Farm Mechanization In India : जानिए कैसे कृषि यंत्र, स्मार्ट तकनीक और एग्री-टेक स्टार्टअप्स भारतीय खेती की तस्वीर बदल रहे हैं! पढ़ें सप्लाई चेन में सुधार और नई पीढ़ी के किसानों के फायदों के बारे में।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 04, 2026

Farm Mechanization In India

Farm Mechanization In India

भारत की खेती अब सिर्फ हल, बैल और पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रही। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नैनो यूरिया और डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सरकार और निजी कंपनियां किसानों को ऐसी तकनीकें उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे उत्पादन बढ़े, लागत घटे और आय में सुधार हो सके। यही कारण है कि आज किसान केवल फसल उत्पादक नहीं, बल्कि एक एग्री-उद्यमी के रूप में उभर रहा है। आइए जानते हैं खेती में क्या बदल रहा है?

मोबाइल ऐप, सैटेलाइट डेटा और सेंसर तकनीक की मदद से किसान मौसम, मिट्टी और फसल की स्थिति की जानकारी तुरंत प्राप्त कर रहे हैं। इससे सही समय पर सही निर्णय लेना आसान हो रहा है।

ड्रोन स्प्रे : ड्रोन के जरिए उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव तेजी से किया जा रहा है। इससे समय, पानी और मजदूरी की बचत होती है, जबकि दवाओं का उपयोग भी अधिक सटीक तरीके से होता है।

प्राकृतिक खेती : रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लागत घटाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नैनो यूरिया : तरल रूप में उपलब्ध नैनो यूरिया कम मात्रा में अधिक प्रभाव देने का दावा करता है। इससे उर्वरक की खपत और परिवहन लागत दोनों कम हो सकती हैं।

AI की बढ़ती भूमिका

AI आधारित तकनीकें फसल रोग पहचानने, मौसम का अनुमान लगाने, सिंचाई की जरूरत तय करने और बाजार भाव की जानकारी देने में मदद कर रही हैं। इससे खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है।

कृषि स्टार्टअप्स की बढ़ती ताकत

देश में हजारों कृषि स्टार्टअप किसानों को नई सेवाएं दे रहे हैं। ये कंपनियां ड्रोन, ई-मार्केटप्लेस, कोल्ड स्टोरेज, सप्लाई चेन और कृषि सलाह जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर कीमत मिलने में मदद मिल रही है।

आय बढ़ाने के नए मॉडल

अब केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय किसान आय के कई स्रोत अपना रहे हैं।

  • डेयरी और पशुपालन
  • मधुमक्खी पालन
  • मत्स्य पालन
  • फूड प्रोसेसिंग
  • कृषि यंत्र बैंक
  • कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
  • सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री

कृषि यंत्रों का बढ़ता इस्तेमाल

खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, ड्रोन और अन्य कृषि उपकरणों की मदद से खेती के काम तेजी से पूरे हो रहे हैं। इससे मजदूरी पर निर्भरता कम हो रही है और किसानों का समय तथा लागत दोनों बच रहे हैं। छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि यंत्र बैंक जैसी व्यवस्थाएं भी मददगार साबित हो रही हैं।

जलवायु परिवर्तन के बीच स्मार्ट खेती

बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और मौसम की चरम घटनाएं खेती के लिए नई चुनौती बन रही हैं। ऐसे में मौसम आधारित सलाह, माइक्रो इरिगेशन, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का महत्व बढ़ गया है। तकनीक आधारित खेती किसानों को बदलते मौसम के जोखिमों से निपटने में मदद कर रही है।

खेत से बाजार तक नई सप्लाई चेन

पहले किसान अक्सर स्थानीय मंडियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सीधे बड़े खरीदारों तक पहुंच बना रहे हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ रही है।

नई पीढ़ी की खेती

कृषि क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्री-टेक स्टार्टअप, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रोन सेवाएं और एग्री-बिजनेस से जुड़ रहे हैं। इससे खेती को पारंपरिक पेशे के बजाय एक आधुनिक व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक और नवाचार के सहारे ही भारतीय कृषि आने वाले वर्षों में अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बन सकेगी।

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Updated on:

04 Aug 2026 03:42 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:39 pm

Hindi News / Patrika+ / कैसे बदल रहा भारत में खेती का भविष्य, ड्रोन, AI और डिजिटल तकनीक से उद्यमी बन रहे किसान

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