जन्म तो दर्ज, लेकिन मौत पर रजिस्ट्रेशन अब भी अधूरे, जानिए संसद को नया संशोधित कानून क्यों लाना पड़ा?

Birth Death Registration Civil Amendment Bill: भारत डिजिटल गवर्नेंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जन्म प्रमाणपत्र अब स्कूल, पासपोर्ट, आधार, वोटर लिस्ट और सरकारी नौकरियों तक की पहचान का आधार बन चुका है। लेकिन इसी व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी सामने आई है, देश में जन्म का पंजीकरण लगातार बेहतर हुआ है, जबकि मृत्यु पंजीकरण और खासकर मृत्यु के कारण (Cause of Death) का रिकॉर्ड अब भी अधूरा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार को संसद में जन्म-मृत्यु नागरिक संशोधन बिल, 2026 लाना पड़ा, जो देर से होने वाले पंजीकरण को और सख्त बनाता है।