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आखिर चूहे जितने छोटे क्यों नहीं हो पाए ये डायनासोर? नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Dinosaurs: अमेरिकी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के नए अध्ययन के अनुसार, शुरुआती छोटे स्तनधारियों से मिली कड़ी टक्कर के कारण डायनासोर कभी चूहे के आकार में विकसित नहीं हो पाए।
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भारत

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MI Zahir

Aug 09, 2026

Dinosaur Research News

जब छोटे जीव बने डायनासोरों की विशालता का राज़। ( विजुअल: AI)

जब भी हमारे दिमाग में डायनासोर की छवि उभरती है, तो 80 टन वजनी एपेटोसॉरस या खूंखार टी-रेक्स (Tyrannosaurus rex) जैसे विशालकाय जीव ही सामने आते हैं। लेकिन विकासवादी जीवविज्ञान (Evolutionary Biology) का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वे इतने विशाल कैसे बने, बल्कि पहेली यह है कि वे कभी चूहे या गौरैया जैसे नन्हे आकार में विकसित क्यों नहीं हो सके? अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका 'इवोल्युशन' (Evolution) में प्रकाशित एक नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययन ने इस सदियों पुरानी गुत्थी से पर्दा उठाया है।

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी' की संयुक्त रिसर्च टीम का खुलासा

'अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री' (AMNH) और 'प्रिंसटन यूनिवर्सिटी' की एक संयुक्त रिसर्च टीम ने खुलासा किया है कि केवल शारीरिक क्षमता या ऊर्जा की खपत ही डायनासोरों को छोटा होने से नहीं रोक रही थी, बल्कि उस दौर के शुरुआती स्तनधारी जीवों (Early Mammals) के साथ उनकी पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा (Ecological Competition) इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। इस क्रांतिकारी शोध को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की पोस्टडॉक्टोरल फेलो डॉ. स्टेफ़नी लेचकी (Stephanie Lechki) के नेतृत्व में पूरा किया गया है, जिसमें AMNH में डायनासोर पलेओन्टोलॉजी (जीवाश्म विज्ञान) के मैकाले क्यूरेटर डॉ. रोजर बेन्सन (Roger Benson) सह-लेखक के रूप में शामिल हैं।

विशालता बनाम सूक्ष्मता: डायनासोरों के आकार का विरोधाभास

जीव जगत के इतिहास में आकार की विविधता बेहद सामान्य मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर, आज दुनिया का सबसे छोटा पक्षी 'बी हमिंगबर्ड' (Bee Hummingbird) मात्र 1.75 ग्राम का है, सबसे छोटा स्तनधारी 'एट्रस्कन श्रू' (Etruscan Shrew) 1.8 ग्राम का है, और बौनी छिपकली का वजन महज 0.15 ग्राम होता है। वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद 75% स्तनधारी और 90% पक्षी प्रजातियां बेहद छोटे आकार की हैं।

डायनासोरों का सबसे छोटा रूप भी सबसे भारी

इसके उलट, पक्षी वंश (Non-avian Dinosaurs) से बाहर के सबसे छोटे ज्ञात डायनासोर का वजन लगभग 450 ग्राम (एक बड़े खरगोश के बराबर) था। यानि, डायनासोरों का सबसे छोटा रूप भी आज के सबसे छोटे पक्षी से 200 गुना से अधिक भारी था।

क्या वाकई गायब हैं नन्हे डायनासोरों के जीवाश्म?

एक आम धारणा यह रही है कि शायद बहुत छोटे डायनासोर भी मौजूद थे, लेकिन उनकी नाजुक और पतली हड्डियां जीवाश्मीकरण (Fossilization) की कठोर प्रक्रिया में नष्ट हो गईं और मिट्टी में दबकर मिट गईं। हालांकि, शोधकर्ता डॉ. रोजर बेन्सन और डॉ. लेचकी ने अपनी रिसर्च में साक्ष्यों के आधार पर इस थ्योरी को खारिज कर दिया है।

उस दौर के उभयचरों के जीवाश्म पूरी तरह सुरक्षित पाए गए

वैज्ञानिकों का तर्क है कि जिन जीवाश्म स्थलों पर डायनासोर के अवशेष मिलते हैं, उन्हीं चट्टानों में उस दौर के सूक्ष्म स्तनधारियों, छिपकलियों, मेंढकों और उभयचरों के जीवाश्म पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। यदि चूहे के आकार के गैर-पक्षीय डायनासोर धरती पर बड़े पैमाने पर मौजूद होते, तो उनके जीवाश्म भी इन नन्हे जीवों के साथ अवश्य मिलते। इससे यह स्पष्ट होता है कि नन्हे डायनासोर प्राकृतिक रूप से अत्यंत दुर्लभ थे या उनका अस्तित्व ही नहीं था।

गणितीय मॉडल (Mathematical Models) ने खोला प्रकृति का गणित

डायनासोरों की शारीरिक सीमा को गहराई से समझने के लिए शोध दल ने परिष्कृत गणितीय मॉडलों का सहारा लिया। ये मॉडल जीवों द्वारा ली जाने वाली ऊर्जा, उनके चयापचय (Metabolism) और प्रजनन क्षमता का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाते हैं कि प्राकृतिक चयन (Natural Selection) शरीर के आकार को कैसे ढालता है।

नियम यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि गैर-पक्षीय डायनासोर उम्मीद से कई गुना बड़े क्यों रहे

जब इस गणितीय मॉडल को आधुनिक स्तनधारियों, पक्षियों और कछुओं के डेटा पर लागू किया गया, तो इसने उनके आकार की विविधता का सटीक पूर्वानुमान लगाया। लेकिन जब यही गणितीय परीक्षण डायनासोरों पर लागू किया गया, तो मॉडल असफल साबित हुआ। शारीरिक क्रिया विज्ञान (Physiology) के नियम यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि गैर-पक्षीय डायनासोर उम्मीद से कई गुना बड़े क्यों बने रहे।

डायनासोरों के न्यूनतम आकार की एक निचली सीमा तय कर दी

शोध वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल शरीर विज्ञान नहीं, बल्कि बाहरी पारिस्थितिक दबाव—जैसे भोजन की होड़, शिकार होने का डर और आवास की उपलब्धता—ने डायनासोरों के न्यूनतम आकार की एक निचली सीमा (Lower Limit) तय कर दी थी।

'जैसे को तैसा': स्तनधारियों और डायनासोरों का पारस्परिक युद्ध

इन शोध वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक विकास के एक बेहद दिलचस्प पहलू को उजागर किया है। क्रेटेशियस काल (Cretaceous Period) के अंत में हुए सामूहिक विलुप्तीकरण (Mass Extinction) से पहले, डायनासोरों के दबदबे ने शुरुआती स्तनधारियों को बड़े आकार में विकसित होने से रोके रखा था। स्तनधारी विशालकाय नहीं बन सकते थे क्योंकि उस क्षेत्र पर डायनासोरों का एकाधिकार था।

स्तनधारियों ने भी ऐसा बदला लिया कि डायनासोर इस क्षेत्र में उतर ही नहीं सके

अब इस नई रिसर्च से पता चलता है कि स्तनधारियों ने भी इसका बदला लिया। नन्हे स्तनधारियों (जैसे प्रागैतिहासिक चूहे और गिलहरियां) ने पारिस्थितिक तंत्र के 'सूक्ष्म वर्ग' (Small Ecological Niches) पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। उन्होंने भोजन और संसाधनों पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि डायनासोर इस क्षेत्र में उतर ही नहीं सके।

एक्सपर्ट कमेंट: पृथ्वी पर इतनी विशाल जैव विविधता कैसे विकसित हुई

"आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र में छोटे जानवरों का वर्चस्व है। अगर हमें यह समझना है कि आज की पृथ्वी पर इतनी विशाल जैव विविधता कैसे विकसित हुई, तो पहले यह जानना होगा कि प्रागैतिहासिक काल से नन्हे डायनासोर गायब क्यों थे।"

-डॉ. स्टेफ़नी लेचकी,रिसर्चर।

एक्सपर्ट कमेंट: स्तनधारियों ने बदले में डायनासोरों को छोटा होने से रोका

"हर कोई विशाल डायनासोरों के बारे में बात करता है, लेकिन पैमाने के दूसरे छोर पर देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जानते थे कि डायनासोरों ने स्तनधारियों को बड़ा होने से रोका, लेकिन हमारी रिसर्च बताती है कि स्तनधारियों ने बदले में डायनासोरों को छोटा होने से रोका।"

डॉ. रोजर बेन्सन,रिसर्चर।

उड़ने की क्षमता: पक्षियों ने कैसे तोड़ी यह प्राकृतिक सीमा?

इस शोध का सबसे अहम हिस्सा यह समझाना है कि डायनासोरों के जीवित वंशज यानि पक्षियों (Birds) ने इस आकार सीमा को कैसे पार किया। प्रारंभिक क्रेटेशियस काल में जब पक्षियों का विकास डायनासोरों के वंश से हुआ, तो वे तेजी से छोटे आकार में ढलने लगे।

'उड़ने की क्षमता' ने उनके लिए विकास के नए रास्ते खोले

इन वैज्ञानिकों का मानना है कि 'उड़ने की क्षमता' (Ability to Fly) ने उनके लिए विकास के नए रास्ते खोल दिए। उड़ने की कला ने पक्षियों को पेड़ों की ऊंची टहनियों, हवा और नए आवासों तक पहुँच प्रदान की, जहाँ स्थलीय डायनासोर नहीं पहुँच सकते थे। उड़ने के कारण पक्षियों का सामना जमीन पर रहने वाले छोटे स्तनधारियों से सीधा नहीं हुआ, जिससे वे स्तनधारियों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर बी हमिंगबर्ड जितने सूक्ष्म आकार में विकसित हो सके।

प्रजातियों का आकार अन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रमुख आधार

बहरहाल, 'अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री' और 'प्रिंसटन यूनिवर्सिटी' का यह शोध जीवविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में एक नया नजरिया देता है। यह साबित करता है कि प्रजातियों का आकार केवल उनके डीएनए या शरीर की जैविक बनावट से तय नहीं होता, बल्कि उनके आसपास मौजूद अन्य जीवों के साथ प्रतिस्पर्धा भी इसका प्रमुख आधार होती है। डायनासोर भले ही विशालता के शिखर पर पहुंचकर विलुप्त हो गए हों, लेकिन उनके छोटे होने की यह 'नाकामी' आज की जैव विविधता को समझने की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है।

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Updated on:

09 Aug 2026 06:50 pm

Published on:

09 Aug 2026 06:50 pm

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