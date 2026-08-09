आखिर चूहे जितने छोटे क्यों नहीं हो पाए ये डायनासोर? नई रिसर्च में हुआ खुलासा

'अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री' (AMNH) और 'प्रिंसटन यूनिवर्सिटी' की एक संयुक्त रिसर्च टीम ने खुलासा किया है कि केवल शारीरिक क्षमता या ऊर्जा की खपत ही डायनासोरों को छोटा होने से नहीं रोक रही थी, बल्कि उस दौर के शुरुआती स्तनधारी जीवों (Early Mammals) के साथ उनकी पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा (Ecological Competition) इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। इस क्रांतिकारी शोध को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की पोस्टडॉक्टोरल फेलो डॉ. स्टेफ़नी लेचकी (Stephanie Lechki) के नेतृत्व में पूरा किया गया है, जिसमें AMNH में डायनासोर पलेओन्टोलॉजी (जीवाश्म विज्ञान) के मैकाले क्यूरेटर डॉ. रोजर बेन्सन (Roger Benson) सह-लेखक के रूप में शामिल हैं।