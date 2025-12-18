टकराते ही आग का गोला बनी पिकअप गाड़ी, तीन युवक जिंदा जले…सीट पर चिपके रह गए शव… देखे फोटो गैलेरी….
रैणी.पिनान.अलवर. मंगलवार देर रात करीब एक बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर किसी अज्ञात वाहन से टकराने के बाद एक पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप में सवार तीन युवक ङ्क्षजदा जल गए। चालक की हालत भी गंभीर है, उसे जयपुर रेफर किया गया है। यह हादसा रैणी क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पिलर नंबर 131/5 के पास हुआ।
पुलिस के अनुसार हरियाणा के झज्जर से जयपुर होते हुए मध्यप्रदेश जा रही एक पिकअप (गाड़ी नंबर एच.आर.63ई5271) किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिससे पिकअप में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मोहित शर्मा (30) निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा), दीपेंद्र (22) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) और पदम (28) निवासी सागर (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है। हादसे में घायल चालक की पहचान झज्जर (हरियाणा) निवासी हन्नी (28) के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया।