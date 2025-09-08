Patrika LogoSwitch to English

बस्तर

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

CG News: जगदलपुर एयरपोर्ट से अब तक लगभग तीन लाख यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिली है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

बस्तर

Love Sonkar

Sep 08, 2025

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

रायपुर पहले से ही देश के प्रमुख शहरों से वायु मार्ग से जुड़ा था, वहीं अब बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहर भी विमान सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एयरपोर्ट और नियमित यात्री उड़ानों की सुविधा से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुली हैं।

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

रायपुर और हैदराबाद के लिए एलायंस एयर द्वारा नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू की गईं। इसके बाद दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर के लिए भी उड़ान सेवाएँ प्रारंभ हुईं।

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

इंडिगो एयरलाइंस ने जगदलपुर को हैदराबाद और रायपुर से जोड़ते हुए दैनिक सेवा शुरू की। पैरामिलिट्री बलों के लिए विशेष दिल्ली सेवा का संचालन भी किया जा रहा है।

CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

जगदलपुर एयरपोर्ट से अब तक लगभग तीन लाख यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिली है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

Published on:

08 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

