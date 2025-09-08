CG News: बस्तर एयरपोर्ट से अब तक तीन लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, देखें तस्वीरें

जगदलपुर एयरपोर्ट से अब तक लगभग तीन लाख यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं। इससे न केवल स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिली है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।