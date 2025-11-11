Patrika LogoSwitch to English

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंत्रालय स्थित पटेल उद्यान से यूनिटी मार्च पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। न्यू मार्केट टॉप एंड टाउन तक निकली पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया फोटो देखें

भोपाल

image

Ajay Sharma

Nov 11, 2025

mp news

बच्चे को कमर में बांध कर डांस करती हुई महिला

mp news

सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम

mp news

आगे सरदार पटेल का स्टेचू पीछे छात्र छात्राओं की पदयात्रा

mp news

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंत्रालय स्थित पटेल उद्यान से यूनिटी मार्च पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की।

mp news

आगे सरदार पटेल का स्टेचू पीछे छात्र छात्राओं की पदयात्रा

mp news

सांसद आलोक शर्मा तिंरगा लेकर पदयात्रा करते हुए

mp news

आगे सरदार पटेल का स्टेचू पीछे छात्र छात्राओं की पदयात्रा

mp news

आगे सरदार पटेल का स्टेचू पीछे छात्र छात्राओं की पदयात्रा

mp news

रोशनपुरा चौराहे के चारों साइड बेरीकेट लगाकर बंद किया ट्रैफिक पुलिस ने

