सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंत्रालय स्थित पटेल उद्यान से यूनिटी मार्च पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। न्यू मार्केट टॉप एंड टाउन तक निकली पदयात्रा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया फोटो देखें

सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम
आगे सरदार पटेल का स्टेचू पीछे छात्र छात्राओं की पदयात्रा
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर मंत्रालय स्थित पटेल उद्यान से यूनिटी मार्च पदयात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की।
सांसद आलोक शर्मा तिंरगा लेकर पदयात्रा करते हुए
रोशनपुरा चौराहे के चारों साइड बेरीकेट लगाकर बंद किया ट्रैफिक पुलिस ने
