Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अनंत ऊर्जा सफर फाउंडेशन द्वारा हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस ( मेडिटेशन) दिलीप बिल्डकॉन चेयरमैन दिलीप सूर्यवंशी सेज ग्रुप चेयरमैन संजीव अग्रवाल अनंत ऊर्जा सफर फाउंडर आयुष गुप्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित फोटो देखें

2 min read

भोपाल

image

Ajay Sharma

Oct 05, 2025

mp news

अनंत ऊर्जा सफर के फाउंडर आयुष गुप्ता

mp news

हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस ( मेडिटेशन) दिलीप बिल्डकॉन चेयरमैन दिलीप सूर्यवंशी सेज ग्रुप चेयरमैन संजीव अग्रवाल

mp news

हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस ( मेडिटेशन) दिलीप बिल्डकॉन चेयरमैन दिलीप सूर्यवंशी सेज ग्रुप चेयरमैन संजीव अग्रवाल ध्यान लगाते

mp news

हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस ( मेडिटेशन) गणमान्य नागरिक ध्यान लगाते हुए

mp news

अनंत ऊर्जा सफर के फाउंडर आयुष गुप्ता

mp news

अनंत ऊर्जा सफर के फाउंडर आयुष गुप्ता

mp news

सिंगर बृजेश शांडिल्य

mp news

आर्विका गुप्ता इंटरनेशनल योगा एक्सपर्ट

mp news

आरती सिन्हा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Oct 2025 06:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / अनंत ऊर्जा सफर फाउंडेशन द्वारा हीलिंग फॉर वर्ल्ड पीस ( मेडिटेशन) दिलीप बिल्डकॉन चेयरमैन दिलीप सूर्यवंशी सेज ग्रुप चेयरमैन संजीव अग्रवाल अनंत ऊर्जा सफर फाउंडर आयुष गुप्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित फोटो देखें

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

जाते-जाते तरबतर कर रहा मानसून, अगले 24 घंटे में ‘ताबड़तोड़ बारिश’…

HEAVY RAIN
भोपाल

पत्नी के साथ खुली जीप में हेट पहनकर घूमे, स्टाइलिश अंदाज में दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav seen in stylish style in an open jeep with his wife
भोपाल

मोहन सरकार का खर्च बढ़ाएगी लाड़ली बहना योजना: हर महीने खर्च होंगे 1859 करोड़; बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए, पूर्व मंत्री बोले- कर्ज के दलदल में एमपी

ladli behna yojana
Patrika Special News

भीषण चक्रवातीय तूफान ‘शक्ति’ एक्टिव, 28 जिलों में ‘तूफानी बारिश’ का imd अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक साल के अंदर हटा देंगे, विधायक का बड़ा बयान

MLA Rameshwar Sharma said that Jitu Patwari and Umang Singhar will be removed within a year
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.