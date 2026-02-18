18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

बजट पेश होने से पहले विधानसभा में गरमाया माहौल, विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखें photos

भोपाल आज बुधवार सुबह विधानसभा बजट सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया कांग्रेस नेताप्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायक दल के साथ मिट्टी की गुल्लक लेकर प्रदर्शन किया दृश्य विधानसभा

भोपाल

image

Ajay Sharma

Feb 18, 2026

mp news

पत्नी रेणु देवड़ा ने तिलक लगाकर रवाना किया पति जगदीश देवड़ा को बजट पेश करने के लिए

mp news

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट का पिटारा लेकर पहुंचे विधानसभा

mp news

मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

mp news

कांग्रेस नेताप्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायक दल के साथ प्रदर्शन

mp news

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

mp news

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

mp news

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा

mp news

बजट सत्र खत्म होने के बाद सदन से बहार आते हुए मंत्री विधायक गण

Published on:

18 Feb 2026 05:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / बजट पेश होने से पहले विधानसभा में गरमाया माहौल, विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखें photos

