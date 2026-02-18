बजट पेश होने से पहले विधानसभा में गरमाया माहौल, विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखें photos

पत्नी रेणु देवड़ा ने तिलक लगाकर रवाना किया पति जगदीश देवड़ा को बजट पेश करने के लिए
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट का पिटारा लेकर पहुंचे विधानसभा
मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
कांग्रेस नेताप्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायक दल के साथ प्रदर्शन
सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
बजट सत्र खत्म होने के बाद सदन से बहार आते हुए मंत्री विधायक गण
