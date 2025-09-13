तूर्यनाद उत्सव का शुभारंभ किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर प्रस्तुति फोटो देखें

तूर्यनाद स्टूडेंट्स सेल्फी लेते हुए
तूर्यनाद उत्सव का शुभारंभ के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स
दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर गणेश वंदना करते हुए
दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी
दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी
दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी
दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल हुए, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती, नेताओं का लगा जमावड़ा