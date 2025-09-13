Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

तूर्यनाद उत्सव का शुभारंभ किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर प्रस्तुति फोटो देखें

भोपाल

Ajay Sharma

Sep 13, 2025

mp news

तूर्यनाद स्टूडेंट्स सेल्फी लेते हुए

mp news

तूर्यनाद उत्सव का शुभारंभ के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सेल्फी लेते हुए स्टूडेंट्स

mp news

दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर गणेश वंदना करते हुए

mp news

दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी

mp news

दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी

mp news

दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी

mp news

दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर मनमोहक प्रस्तुति दी

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 04:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / तूर्यनाद उत्सव का शुभारंभ किया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग कलाकारों का समूह मिरेकल ऑन व्हील्स पर प्रस्तुति फोटो देखें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल घायल हुए, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती, नेताओं का लगा जमावड़ा

MP BJP State President Hemant Khandelwal admitted in hospital
भोपाल

सांप के काटने से पैरालिसिस अटैक, जब पता न चले सांप ने काटा है, तो क्या करें?

snake-bite-1
भोपाल

‘हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट’ को लेकर Alert, डीलर्स पर एक्शन की तैयारी

MP News
भोपाल

Good News: अब पुरानी गाड़ी का नंबर हमेशा रहेगा आपके पास, परिवहन विभाग की नई सुविधा

MP News Transport Department New facility
भोपाल

एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर बन सकती है बात, सामने आया बड़ा अपडेट

Attempt to reach consensus on 27 percent reservation for OBCs in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.