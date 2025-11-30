Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बड़े तालाब में छाया विजय उत्साह — 8th इंटर स्टेट चैलेंजर्स व 45th जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर जश्न मनाती रोइंग टीम फोटो देखें

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Ajay Sharma

Nov 30, 2025

mp news

गोइंग चेम्पियनशिप बड़े तालाब में

mp news

बबली और आरती गोल्ड मैडल जीतने के बाद मोबाइल मेंमां कविता कावरिया और परिजन को दिखाते हुए

mp news

बबली और आरती गोल्ड मैडल जीतने

mp news

हरिओम ने जीते सिल्वर और बॉन्स मेडल कोमौसी संजू को पहनाते हुए

mp news

BSC टीम बनी चैम्पियन

mp news

कैप्टन दलबीर सिंह राठौर कोच को खिलाड़ियों ने पहनाए मेडल हाथों में कोच को उठाकर जश्न बनाते हुए खिलाड़ी

mp news

कैप्टन दलबीर सिंह राठौर कोच को खिलाड़ियों ने पहनाए मेडल हाथों में कोच को उठाकर जश्न बनाते हुए खिलाड़ी

mp news

जीत का जश्न मनाती हुई मध्यप्रदेश टीम

mp news

जीत का जश्न मनाती हुई मध्यप्रदेश टीम

mp news

डांस करते हुए खिलाड़ी और कोच

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Nov 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / बड़े तालाब में छाया विजय उत्साह — 8th इंटर स्टेट चैलेंजर्स व 45th जूनियर नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर जश्न मनाती रोइंग टीम फोटो देखें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

भोपाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता के निधन से पार्टी में शोक की लहर

bhopal
भोपाल

SIR : आपका फार्म ऑनलाइन सबमिट हुआ या नहीं, चेक कर लें वरना लिस्ट में दर्ज नहीं होगा नाम

SIR
भोपाल

‘1100 करोड़’ का निवेश, एमपी में होगी ‘बासमती चावल’ की प्रोसेसिंग

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

‘NRI दुल्हें’ खोज रही देसी दुल्हनें, ग्लोबल मैचमेकिंग का ट्रेंड बढ़ा

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

भोपाल में भीषण हादसा, 2 कारों में जोरदार टक्कर से 4 की स्पॉट पर मौत, एक गंभीर

Horrific Accident In Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.