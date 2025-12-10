10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की दमदार प्रस्तुति देखें photos

भोपाल केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में प्रस्तुति नाटक हाय मार डाला का मंचन हुआ जिसमें मुंबई की द बेक वेंचर्स संस्था ने इसका मंचन किया प्रेम कहानी में लड़कि की साइकिल पंचर हो है वह साइकिल को लेकर पंचर सुधरवाने जाती है वहां उसकी मुलाकात एक युवक से होती है दोनों की बातचीत शुरू होती है दृश्य रवींद्र भवन के सभागार में

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Ajay Sharma

Dec 10, 2025

mp news

केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की प्रस्तुति

mp news

केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की प्रस्तुति

mp news

लड़कि की साइकिल पंचर हो है वह साइकिल को लेकर पंचर सुधरवाने जाती है वहां उसकी मुलाकात एक युवक से होती है दोनों की बातचीत शुरू होती है

mp news

पंचर सुधरवाने के दौरान एक युवक से होती है नोक झोंक लड़की की

mp news

पंचर सुधरवाने के दौरान एक युवक से होती है नोक झोंक लड़की की पंचर वाला भी लेता मजे

mp news

पंचर सुधरवाने के दौरान एक युवक से होती है नोक झोंक लड़की की

mp news

केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में लगा पेड़ पर लगे फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Photos / केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की दमदार प्रस्तुति देखें photos

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाकर 2 बांग्लादेशी फरार, अवैध घुसपैठ से राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

Serious Questions On National Security
भोपाल

एमपी में प्याज पर सियासी पारा हाई… कृषि मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस

Aidal singh kansana statement politics heated up in mp
भोपाल

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, तेजी से गिरा पारा, 11 और 12 दिसंबर को एमपी में चलेगी शीतलहर

IMD Alert
भोपाल

यहां बनेगा 76 किमी लंबा फोरलेन, बुंदेलखंड की बदलेगी तस्वीर, विकास को मिलेगी रफ्तार

MP News
भोपाल

काउंटडाउन शुरू…. इस दिन शुरू होगी भोपाल मेट्रो, 7 दिन फ्री में कर सकेंगे सफर, 8 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

bhopal metro commercial run 21 dec ticket discount mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.