केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की दमदार प्रस्तुति देखें photos

केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में ‘हाय मार डाला’ की प्रस्तुति
लड़कि की साइकिल पंचर हो है वह साइकिल को लेकर पंचर सुधरवाने जाती है वहां उसकी मुलाकात एक युवक से होती है दोनों की बातचीत शुरू होती है
केजी त्रिवेदी स्मृति नाट्य समारोह में लगा पेड़ पर लगे फोटो
