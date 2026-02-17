17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

हौसले की उड़ानः एक हाथ-एक पैर नहीं, फिर भी 13,800 किमी की साइकिल यात्रा

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Naushad Ali

Feb 17, 2026

An arm and a leg, yet not a journey of an arm and a leg

दिव्यांगता नहीं, हिम्मत पहचानसजुल बताते हैं कि 2014 में 18 वर्ष की उम्र में ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते समय ऊंचाई से गिरने से उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। यह हादसा किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया।फोटो नौशाद अली

An arm and a leg, yet not a journey of an arm and a leg

बीकानेर. झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया क्षेत्र के हटवे गांव निवासी 28 वर्षीय सजुल टुडू ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएँ भी रास्ता नहीं रोक सकतीं। एक हाथ और एक पैर नहीं होने के बावजूद वे पिछले 11 महीनों से साइकिल पर देश भ्रमण कर रहे हैं फोटो नौशाद अली

An arm and a leg, yet not a journey of an arm and a leg

बीकानेर. झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया क्षेत्र के हटवे गांव निवासी 28 वर्षीय सजुल टुडू ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएँ भी रास्ता नहीं रोक सकतीं। एक हाथ और एक पैर नहीं होने के बावजूद वे पिछले 11 महीनों से साइकिल पर देश भ्रमण कर रहे हैं और अब तक 13,800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। ऐसे में वे सोमवार को बीकानेर पहुंचे.16 राज्यों का सफर, अपनी लाल-पीली साइकिल पर वे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित 16 राज्यों का सफर तय कर चुके हैं। फिलहाल वे बीकानेर से हरियाणा की ओर बढ़ने वाले हैं और उनका लक्ष्य पूरे भारत का भ्रमण करना है फोटो नौशाद अली

An arm and a leg, yet not a journey of an arm and a leg

हर जगह मिल रहा सम्मानदेशभर में जहां-जहां वे पहुंचे, लोगों ने उनका सम्मान किया और सहयोग दिया। सजुल मानते हैं कि यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी विश्वास के साथ वे आगे भी यात्रा जारी रखेंगे—ताकि एक दिन अपने नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर भारत का नाम रोशन कर सकें।फोटो नौशाद अली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / हौसले की उड़ानः एक हाथ-एक पैर नहीं, फिर भी 13,800 किमी की साइकिल यात्रा

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज, इस बार पंचायत-निकाय चुनाव में बड़े बदलाव के संकेत

rajasthan panchayat election
बीकानेर

राजस्थान में BJP MLA ने अपनी ही सरकार में खोल डाली 'महा-करप्शन' की पोल, मचा 'सियासी हड़कंप'!

rajasthan news
बीकानेर

Bus Strike: इस तरीख से थम जाएंगे प्राइवेट बसों के पहिए, बस एसोसिएशन ने दी सरकार को चेतावनी

Private Bus, Private Bus Strike, Private Bus Strike in Bikaner, Private Bus Strike in Rajasthan, Bikaner News, Rajasthan News, निजी बस, निजी बस हड़ताल, निजी बस हड़ताल इन बीकानेर, निजी बस हड़ताल इन राजस्थान, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बीकानेर

बीकानेर के इस गांव में जहरीली हवा से बच्चों ने छोड़ा स्कूल, एनजीटी सख्त, 6 सप्ताह में रिपोर्ट तलब

खारा गांव में फैला वायु प्रदूषण, पत्रिका फोटो
बीकानेर

बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग के सर्वांगीण विकास को समर्पित: पंचारिया

फोटो-पत्रिका।
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.