हौसले की उड़ानः एक हाथ-एक पैर नहीं, फिर भी 13,800 किमी की साइकिल यात्रा

बीकानेर. झारखंड के हजारीबाग जिले के टाटीझरिया क्षेत्र के हटवे गांव निवासी 28 वर्षीय सजुल टुडू ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो शारीरिक सीमाएँ भी रास्ता नहीं रोक सकतीं। एक हाथ और एक पैर नहीं होने के बावजूद वे पिछले 11 महीनों से साइकिल पर देश भ्रमण कर रहे हैं और अब तक 13,800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। ऐसे में वे सोमवार को बीकानेर पहुंचे.16 राज्यों का सफर, अपनी लाल-पीली साइकिल पर वे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित 16 राज्यों का सफर तय कर चुके हैं। फिलहाल वे बीकानेर से हरियाणा की ओर बढ़ने वाले हैं और उनका लक्ष्य पूरे भारत का भ्रमण करना है फोटो नौशाद अली