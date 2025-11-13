गोल्डन दादी: 94 की उम्र में जीते 4 गोल्ड

बीकानेर. 94 वर्षीय एथलीट पाना देवी गोदारा उर्फ %गोल्डन दादी’ ने चेन्नई में हुई 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस थ्रो में चार गोल्ड जीते। बीकानेर लौटने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ।फोटो : नौशाद अली
गोल्डन दादी ने जीते 4 मैडल, लोगो ने किया स्वागत।बीकानेर में रहने वाली 94 वर्षीय एथिलेट पाना देवी गोदारा उर्फ गोल्डन दादी ने एक बार फिर चेन्नई में आयोजित 23वी एशियन मास्टर एथेलिटिक चेम्पियनशिप में चार गोल्ड मेडल जीते है आज बीकानेर पहुचने पर गोल्डन दादी का लोगो ने स्वागत किया। दादी ने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट,जैवलिन थ्रो और डिस्ट्रो थ्रो में मैडल जीतकर बीकानेर का मान बढ़ाया है। दादी आज भी बाजरे की रोटी और घी दूध खाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पिछली बार क्वालीफाई होने के बाद भी दादी स्वीडन खेलने नहीं जा पाई। फिर दादी एक बार क्वालीफाई तो हो गई मगर यदि बाहर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आने-जाने की टिकट कीट ठहरने की व्यवस्था इत्यादि नहीं मिली तो फिर एक बार वंचित रह सकती है। गोल्डन दादी के पास अब कुल 16 गोल्ड मेडल हो गए। फ़ोटो – नौशाद अली
