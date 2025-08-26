रामदेवरा पदयात्रा: जनसैलाब बीकाणा में, हर कदम आस्था

खम्मा-खम्मा हो म्हारा रूणिचै रा धणिया…बीकानेर में लोक देवता बाबा रामदेवजी के भाद्रपद मेले को लेकर पैदल यात्रियों की रवानगी का क्रम जारी है। पैदल मार्ग पर पग-पग पर सेवादारों के जत्थे सेवाओं के लिए जुट गए है। पैदल यात्रियों की सेवाओं के लिए मार्ग में जगह-जगह सेवादारों की मंडलियां सेवाएं उपलब्ध करवाने में जुट गई है। पद यात्रियों के लिए जल, चाय, नाश्ता, भोजन, ठहरने,मेडिकल आदि की सेवाएं दी जा रही है। हाथों में ध्वजा लिए यात्री पैदल रामदेवरा जा रहे है। इस दौरान नाल रोड पर पैदल जा रहे यात्री। फोटो-नौशाद अली