बीकानेर की फागणिया फुटबॉल में दिखा स्वांग और व्यंग्य का रंग

फाग​णिया फुटबॉल बीकानेर में होली के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रमुख है। बच्चों से बुजुर्ग तक वि​भिन्न प्रकार के रुप धारण कर इस फुटबॉल मैच में शामिल होते है। शनिवार को धरणीधर खेल मैदान पर फाग​णिया फुटबॉल हुआ। स्वांग बने कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू स्वामी प्रेमानंद वसुंधरा सहित कई हस्तियों ने लिया भाग तो वही शिवाजी महाराज ने भी दिखाये अपने जौहर,भगवान शिव और बाबा रामदेव सहित फिल्मी अ​भिनेत्रियों, देवी-देवता, भूत, राक्षस आदि के स्वरुप धारण कर इसमें शामिल हुए। रैफ्री ने मैच का संचालन किया। स्वांग बने पुरुष व महिला पात्रों की टीमों के मध्य मैच हुआ। पुरुष कलाकारों की टीम में देवता व भूत एक साथ खेलते नजर आए। मैच के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी उप​िस्थत रहे। होलाष्टक में हर साल फाग​णिया फुटबॉल मैच का आयोजन होता है। फोटो नौशाद अली