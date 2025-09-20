Patrika LogoSwitch to English

सर्वसमाज ने प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया, गोचर अधिग्रहण रद्द नहीं किया, तो बड़ा आंदोलन

गोचर बचाओ आंदोलन

बीकानेर

Naushad Ali

Sep 20, 2025

Save Pastures Movement

गौचर भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलनबीकानेर. जिला प्रशासन और बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से सरेह नथानिया, भीनासर-गंगाशहर व उदयरामसर की 27 हजार बीघा गोचर भूमि और 188 गांवों की ओरण-गोचर के अधिग्रहण प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गोचर ओरण संरक्षण संघ की अगुवाई में इस जन आंदोलन को सर्वसमाज, संत-महापुरुषों, जिला कांग्रेस सहित सामाजिक-धार्मिक संगठनों के लोग आंदोलन में शामिल हुए फोटो नौशाद अली

Save Pastures Movement

आंदोलन के मंच से राजस्थान पत्रिका की ओर से गोचर भूमि को लेकर प्रकाशित किए समाचारों के लिए आभार जताया गया। साधुवाद देते हुए वक्ताओं ने कहा कि जनसरोकार ही पत्रिका की पहचान है। गाय-गोचर बचाने के लिए घर-घर तक यह मुद्दा पहुंचाने का काम किया है। फोटो नौशाद अली

Save Pastures Movement

गौचर भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलनबीकानेर. जिला प्रशासन और बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से सरेह नथानिया, भीनासर-गंगाशहर व उदयरामसर की 27 हजार बीघा गोचर भूमि और 188 गांवों की ओरण-गोचर के अधिग्रहण प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गोचर ओरण संरक्षण संघ की अगुवाई में इस जन आंदोलन को सर्वसमाज, संत-महापुरुषों, जिला कांग्रेस सहित सामाजिक-धार्मिक संगठनों के लोग आंदोलन में शामिल हुए फोटो नौशाद अली

Save Pastures Movement

बीकानेर में गोचर भूमि को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करती जनता और बेरीकेड पर तैनात सुरक्षाकर्मी। फोटो नौशाद अली

Save Pastures Movement

बीकानेर मे लोकनायक भगतसिंह संस्थान और गो भक्तों की ओर से चल रही गोचर बचाओ प्राण बचाओ यात्रा का बुधवार को समापन हुई । तीन दिवसीय इस यात्रा में चित्रकार और लोक कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को गोचर बचाने के लिए जागरूक कर रहे है। फोटो नौशाद अली

संबंधित विषय:

bikaner news

Published on:

20 Sept 2025 12:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / सर्वसमाज ने प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया, गोचर अधिग्रहण रद्द नहीं किया, तो बड़ा आंदोलन

