सर्वसमाज ने प्रदर्शन कर प्रशासन को चेताया, गोचर अधिग्रहण रद्द नहीं किया, तो बड़ा आंदोलन

गौचर भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलनबीकानेर. जिला प्रशासन और बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से सरेह नथानिया, भीनासर-गंगाशहर व उदयरामसर की 27 हजार बीघा गोचर भूमि और 188 गांवों की ओरण-गोचर के अधिग्रहण प्रस्ताव के खिलाफ शुक्रवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गोचर ओरण संरक्षण संघ की अगुवाई में इस जन आंदोलन को सर्वसमाज, संत-महापुरुषों, जिला कांग्रेस सहित सामाजिक-धार्मिक संगठनों के लोग आंदोलन में शामिल हुए फोटो नौशाद अली
आंदोलन के मंच से राजस्थान पत्रिका की ओर से गोचर भूमि को लेकर प्रकाशित किए समाचारों के लिए आभार जताया गया। साधुवाद देते हुए वक्ताओं ने कहा कि जनसरोकार ही पत्रिका की पहचान है। गाय-गोचर बचाने के लिए घर-घर तक यह मुद्दा पहुंचाने का काम किया है। फोटो नौशाद अली
बीकानेर में गोचर भूमि को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन करती जनता और बेरीकेड पर तैनात सुरक्षाकर्मी। फोटो नौशाद अली
बीकानेर मे लोकनायक भगतसिंह संस्थान और गो भक्तों की ओर से चल रही गोचर बचाओ प्राण बचाओ यात्रा का बुधवार को समापन हुई । तीन दिवसीय इस यात्रा में चित्रकार और लोक कलाकार अपनी कला के माध्यम से लोगों को गोचर बचाने के लिए जागरूक कर रहे है। फोटो नौशाद अली
