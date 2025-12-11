गरीब परिवार की बच्ची का मायरा भरने पहुची किन्नर समाज अध्यक्ष मुस्कान बाई अग्रवाल

बीकनेर। गोपेश्वर बस्ती की रहने वाली प्रिया कि कल शादी है लेकिन प्रिया के ना पिता ना भाई और ना ही ननिहाल पक्ष मे कोई है। ऐसे में प्रिया की माता गीता देवी ने जैसे तैसे शादी की तैयारी तो कर ली लेकिन मायरा कौन लेकर आए ये बढ़ी परेशनी थी। जब किन्नर मुस्कान बाई को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मायरा भरने के साथ अन्य व्यवस्था में सहयोग करने हा भर दी। अपने वादे के अनुसार आज किन्नर मुस्कान बाई अन्य किन्नरों के साथ मायरा लेकर विवाह स्थल पहुंची और कपड़े, गहने और नगदी मा बेटी को सौपकर मायरा भरा। किन्नरों की इस पहल की वहा उपस्थित लोगो ने खूब सराहना की। फोटो - नौशाद अली।