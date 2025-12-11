11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

गरीब परिवार की बच्ची का मायरा भरने पहुची किन्नर समाज अध्यक्ष मुस्कान बाई अग्रवाल

किन्नर समाज की पहल: गरीब परिवार की बच्ची का मायरा भरा

3 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Naushad Ali

Dec 11, 2025

The transgender community paid the dowry

बीकानेर में गरीब परिवार की बच्ची का मायरा भरने पहुची किन्नर मुस्कान बाई, ढोल धमाके से भरा मायरा। फ़ोटोनौशाद अली।

The transgender community paid the dowry

किन्नर मुस्कान बाई को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मायरा भरने के साथ अन्य व्यवस्था में सहयोग करने हा भर दी। अपने वादे के अनुसार आज किन्नर मुस्कान बाई अन्य किन्नरों के साथ मायरा लेकर विवाह स्थल पहुंची और कपड़े, गहने और नगदी मा बेटी को सौपकर मायरा भरा। फ़ोटो नौशाद अली।

The transgender community paid the dowry

बीकनेर। गोपेश्वर बस्ती की रहने वाली प्रिया कि कल शादी है लेकिन प्रिया के ना पिता ना भाई और ना ही ननिहाल पक्ष मे कोई है। ऐसे में प्रिया की माता गीता देवी ने जैसे तैसे शादी की तैयारी तो कर ली लेकिन मायरा कौन लेकर आए ये बढ़ी परेशनी थी। जब किन्नर मुस्कान बाई को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मायरा भरने के साथ अन्य व्यवस्था में सहयोग करने हा भर दी। अपने वादे के अनुसार आज किन्नर मुस्कान बाई अन्य किन्नरों के साथ मायरा लेकर विवाह स्थल पहुंची और कपड़े, गहने और नगदी मा बेटी को सौपकर मायरा भरा। किन्नरों की इस पहल की वहा उपस्थित लोगो ने खूब सराहना की। फोटो - नौशाद अली।

The transgender community paid the dowry

गरीब की बेटी का मायरा लेकर पहुंची किन्नर मुस्कान बाई।बीकनेर। गोपेश्वर बस्ती की रहने वाली प्रिया कि कल शादी है लेकिन प्रिया के ना पिता ना भाई और ना ही ननिहाल पक्ष मे कोई है। जब किन्नर मुस्कान बाई को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मायरा भरने के साथ अन्य व्यवस्था में सहयोग करने हा भर दी। अपने वादे के अनुसार आज किन्नर मुस्कान बाई अन्य किन्नरों के साथ मायरा लेकर विवाह स्थल पहुंची और कपड़े, गहने और नगदी मा बेटी को सौपकर मायरा भरा। फोटो - नौशाद अली।

The transgender community paid the dowry

बीकानेर गोपेश्वरबस्ती…। प्रिया की शादी कल है,लेकिन उसके परिवार में कोई ऐसानहीं था, जो मायरा भरने कीज्मिेदारी ले सके। प्रिया के पिता,भाई और ननिहाल पक्ष से कोई मददनहीं मिल पा रही थी। इस मुश्किलघड़ी में किन्नर समाज की अध्यक्षमुस्कान बाई अग्रवाल ने आगे बढ़करन केवल मायरा भरने की ज्मिेदारीली, बल्कि अन्य विवाह संबंधीतैयारियों में भी परिवार की मददकी। मुस्कान बाई बुधवार को अन्यकिन्नरों के साथ विवाह स्थल पहुंचीऔर प्रिया को कपड़े, गहने औरनगदी सौंपकर मायरा भरा। इसपहल को वहां मौजूद लोगों ने खूबसराहा और इसे समाज में मानवताऔर सहयोग का प्रतीक बताया।फ़ोटो नौशाद अली।

The transgender community paid the dowry

बीकनेर। गोपेश्वर बस्ती की रहने वाली प्रिया कि कल शादी है लेकिन प्रिया के ना पिता ना भाई और ना ही ननिहाल पक्ष मे कोई है। ऐसे में प्रिया की माता गीता देवी ने जैसे तैसे शादी की तैयारी तो कर ली लेकिन मायरा कौन लेकर आए ये बढ़ी परेशनी थी। जब किन्नर मुस्कान बाई को इसकी खबर मिली तो उन्होंने मायरा भरने के साथ अन्य व्यवस्था में सहयोग करने हा भर दी। अपने वादे के अनुसार आज किन्नर मुस्कान बाई अन्य किन्नरों के साथ मायरा लेकर विवाह स्थल पहुंची और कपड़े, गहने और नगदी मा बेटी को सौपकर मायरा भरा। किन्नरों की इस पहल की वहा उपस्थित लोगो ने खूब सराहना की। फोटो - नौशाद अली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Photos / गरीब परिवार की बच्ची का मायरा भरने पहुची किन्नर समाज अध्यक्ष मुस्कान बाई अग्रवाल

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

स्टूडेंट्स फ्री में कर सकेंगे NEET-JEE की तैयारी, ‘फिजिक्स वाला’ ऐप के साथ हुआ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का MOU, जानें क्या मिलेगी सुविधा

free coaching for JEE-NEET
बीकानेर

खादी का नया दौर: पुरानी रंगत पर मॉर्डर्न तड़का, युवाओं में बढ़ा क्रेज

खरीदारी करते ग्राहक फोटो- पत्रिका
बीकानेर

राजस्थान के स्कूलों में अब छात्र-छात्राओं के लिए बनेंगे क्लब, सड़क सुरक्षा की दी जाएगी ट्रेनिंग

teachers
बीकानेर

Indo-Pak Border: राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ‘नापाक’ गुब्बारे- संयोग या साजिश?

गुब्बारा हड़कंप
बीकानेर

अंजू के बाद अब प्रशांत के सिर चढ़ा प्यार का भूत, पाकिस्तानी प्रेमिका के प्यार में सरहद पर कर डाला कांड, एक्शन में आई इंटेलिजेंस

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.