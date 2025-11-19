Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

कई मर्दो के साथ जुड़े नाम… खूब रहें बॉलीवुड की इस हसीना के अफेयर के चर्चे, 25 की उम्र में बिन ब्याही बन गई थी मां

बॉलीवुड की एक ऐसी ग्लैमरस एक्ट्रेस, जिसका निजी जीवन हमेशा सुर्खियों में रहा। महज 25 साल की उम्र में वह बिन ब्याही मां बन गई थी। आइए जानते हैं, कौन है वो एक्ट्रेस? जिसके अनगिनत अफेयर रहे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 19, 2025

Sushmita-Sen

हैदराबाद में जन्मी सुष्मिता सेन अपनी शानदार और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनके स्टाइल, रहन-सहन और जीवन जीने के अंदाज ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है। एक्ट्रेस 19 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली है।

Sushmita-Sen

साल 1994 सुष्मिता सेन के लिए यादगार रहा। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीतकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। वह यह खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

Sushmita-Sen-

यही नहीं सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीता, और उसके ठीक एक साल बाद 19 साल की उम्र में दुनिया के मंच पर मिस यूनिवर्स बनीं। इतनी कम उम्र में यह सफलता उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है।

sushmita sen affair

सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही। रिपोर्ट्स की मानें तो उनका नाम एक दो नहीं बल्कि 10 से 12 मर्दों के साथ नाम जुड़ा, बावजूद इसके एक्ट्रेस अब तक कुंवारी हैं।

sushmita sen Daughter

सुष्मिता ने जिंदगी का सबसे साहसी निर्णय तब लिया, जब कई लोग करियर बनाते हैं। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने साल 2000 में रेने को गोद लिया, इसके ठीक दस साल बाद वर्ष 2010 में अलीशा को भी गोद लिया। आज एक्ट्रेस दो बच्चों की मां हैं।

Sushmita Sen Kalaripayattu

सुष्मिता सेन सिर्फ खूबसूरत और स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि बेहद फिट और दमदार भी हैं। वह भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट शैली ‘कलारीपयट्टू’ की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। ‘आर्या 3’ से पहले उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उनका एक्शन अवतार लोगों को खूब पसंद आया।

Sushmita Sen Car

सुष्मिता को बड़ी और लग्जरी कारें बेहद पसंद हैं। उनके कलेक्शन में Mercedes AMG GLE 53 Coupe, BMW 7 Series, Lexus LX 470, BMW X6, Audi Q7 और Fiat Linea जैसी कई शानदार गाड़ियां शामिल हैं।

Sushmita Sen Networth

रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता सेन की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए है। बता दें उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों, वेब सीरीज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स से आता है।

Sushmita Sen Heart Surgery

कुछ समय पहले सुष्मिता ने बताया था कि उन्होंने अपनी हार्ट सर्जरी पूरी तरह होश में रहकर करवाई थी। यह उनके साहस और मजबूत दिल की मिसाल है।

