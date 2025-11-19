कई मर्दो के साथ जुड़े नाम… खूब रहें बॉलीवुड की इस हसीना के अफेयर के चर्चे, 25 की उम्र में बिन ब्याही बन गई थी मां

सुष्मिता ने जिंदगी का सबसे साहसी निर्णय तब लिया, जब कई लोग करियर बनाते हैं। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने साल 2000 में रेने को गोद लिया, इसके ठीक दस साल बाद वर्ष 2010 में अलीशा को भी गोद लिया। आज एक्ट्रेस दो बच्चों की मां हैं।