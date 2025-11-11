Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली धमाके के बाद पुलिस हुई मुस्तैद…देखिए तस्वीरें

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाकों के बाद देशभर में पुलिस चौकन्नी हो गई है। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बस स्टेण्ड के अलावा भीडभाड वाले इलाकों में गश्त में तेजी आई है। वाहनों की भी सतत चैकिंग हो रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Nov 11, 2025

जयपुर में रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वायड से जांच करवाते पुलिस अधिकारी। फोटो— अनुग्रह सोलोमन

शहडोल में आरपीएफ, जीआरपी, बीडीडीएस के साथ कोतवाली पुलिस ने की सघन जांच शुरू। फोटो— अजय

अजमेर में जीआरपी व आरपीएफ पुलिस के अधिकारी व जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर की सघन तलाशी ली। डॉग स्क्वॉड व मेटल डिटेक्टर की मदद से सम्पूर्ण स्टेशन में यात्रियों के सामान की जांच की गई। फोटो : वाहिद पठान

जोधपुर एयरपोर्ट रोड पर एयरपोर्ट थाने के सामने सुरक्षा की दृष्टि वाहनों की जांच करते पुलिस अधिकारी। फोटो— एसके मुन्ना

चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।सामान की जांच तथा निगरानी को बढ़ा दिया गया। फोटो— हरिहर कृष्णन

Published on:

11 Nov 2025 07:19 pm

Hindi News / Crime / Photos / दिल्ली धमाके के बाद पुलिस हुई मुस्तैद…देखिए तस्वीरें

