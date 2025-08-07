सावन में देशभर में कावड यात्रा की धूम…देखिए तस्वीरें

सूरत में गूंजा हर हर महादेव : पांच हजार महिलाओं ने निकाली कावड़ यात्रापवित्र श्रावण मास में एक साथ पांच हजार महिलाओं ने भगवा वस्त्र धारण कर गाजे-बाजों के साथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कावड़ यात्रा निकाली। एक साथ महिलाएं अश्वनी कुमार रोड स्थित जलक्रांति मैदान पहुंची, जहां पार्थिव शिवलिंगों का जलाभिषेक किया।