जयपुर

सावन में देशभर में कावड यात्रा की धूम…देखिए तस्वीरें

सावन के मौसम में कावड यात्रा की धूम है। शिवभक्त हर हर महादेव के उद् घोष के साथ कावड यात्राएं निकाल रहे हैं।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Aug 07, 2025

जबलपुर में गौरी घाट से महिलाओं की कावड़ यात्रा, जो रामपुर समीप शिव मंदिर तक पहुंची फोटो — अफरोज खान

शहडोल में सावन के आखिरी सोमवार को बाणगंगा से कांवड़ उठाकर नंगे पांव भगवान शिव का अभिषेक कर निकले शिवभक्त ।

भोपाल में शीतलदास की बगिया से इंद्रा नगर टीला जमाल पूरा के लिए निकली कावड यात्रा । फोटो सुभाष ठाकुर

सूरत में गूंजा हर हर महादेव : पांच हजार महिलाओं ने निकाली कावड़ यात्रापवित्र श्रावण मास में एक साथ पांच हजार महिलाओं ने भगवा वस्त्र धारण कर गाजे-बाजों के साथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कावड़ यात्रा निकाली। एक साथ महिलाएं अश्वनी कुमार रोड स्थित जलक्रांति मैदान पहुंची, जहां पार्थिव शिवलिंगों का जलाभिषेक किया।

जबलपुर में ग्वारीघाट से कावड़ लेकर जाते हुए श्रद्धालु । फोटो अफरोज खान

