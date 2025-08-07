सावन में देशभर में कावड यात्रा की धूम…देखिए तस्वीरें

जबलपुर में गौरी घाट से महिलाओं की कावड़ यात्रा, जो रामपुर समीप शिव मंदिर तक पहुंची फोटो — अफरोज खान
शहडोल में सावन के आखिरी सोमवार को बाणगंगा से कांवड़ उठाकर नंगे पांव भगवान शिव का अभिषेक कर निकले शिवभक्त ।
भोपाल में शीतलदास की बगिया से इंद्रा नगर टीला जमाल पूरा के लिए निकली कावड यात्रा । फोटो सुभाष ठाकुर
सूरत में गूंजा हर हर महादेव : पांच हजार महिलाओं ने निकाली कावड़ यात्रापवित्र श्रावण मास में एक साथ पांच हजार महिलाओं ने भगवा वस्त्र धारण कर गाजे-बाजों के साथ हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कावड़ यात्रा निकाली। एक साथ महिलाएं अश्वनी कुमार रोड स्थित जलक्रांति मैदान पहुंची, जहां पार्थिव शिवलिंगों का जलाभिषेक किया।
जबलपुर में ग्वारीघाट से कावड़ लेकर जाते हुए श्रद्धालु । फोटो अफरोज खान
