15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

मकर संक्रांति पर खूब किया दान पुण्य…देखिए तस्वीरें

मकर संक्रांति पर लोगों ने उत्साह से दान-पुण्य किया। मंदिरों और घाटों पर श्रद्धालु एकत्र हुए, तिल-गुड़ बांटे गए और पतंगबाजी से आसमान रंगीन हो उठा। हर ओर खुशियों का माहौल था, परंपरा और आस्था का संगम दिखा। तस्वीरों में उमंग और उत्सव की झलक साफ नजर आई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Jan 15, 2026

अलवर में मकर संक्रांति पर लोगो ने खूब दान पुण्य किया। शहर के स्टेशन रोड़ स्थित गोशाला में लोगों ने इतने चारे का दान किया की ढेर लग गया। खराब नहीं हो इसलिए हरे चारे को अन्य गोशाला में भिजवाना पड़ा। फोटो अंशुम आहूजा

मकर संक्रांति पर श्रद्वालुओं ने किया दानपुण्य…….भरतपुर शहर में किला स्थित बिहारी जी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और दान पुण्य किया। फोटो— विनोद शर्मा

अनूठी परम्परा ….कोटा में मकर सक्रांति के अवसर पर आंवली रोझड़ी क्षेत्र में मिट्टी से मगरमच्छ बनाकर पूजा -अर्चना करते बंगाली समाज के लोग। फोटो— नीरज

जबलपुर में तिलवाडा घाट में मकर संक्रांति का मेले में पहुंचे सैकड़ो की तादाद में श्रद्धालु। फोटो अफरोज खान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 07:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Photos / मकर संक्रांति पर खूब किया दान पुण्य…देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन जरूर करें ये काम, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति

Mauni Amavasya 2026
धर्म/ज्योतिष

February Ekadashi Date 2026: फरवरी के महीने में कब- कब रखा जाएगा एकादशी का व्रत, यहां देखे डेट और महत्व

February Ekadashi Date 2026
धर्म/ज्योतिष

मकर संक्रांति पर मौन टूटा, मुस्कान बोली, तिल की मिठास और अपनत्व की गर्माहट से रोशन हुए बच्चों के चेहरे

मकर संक्रांति की खुशियों के बीच हुब्बल्ली के मूक-बधिर स्कूल में आयोजित नृत्य प्रतियोगिता की विजेता, अतिथियों के संग पुरस्कारों के साथ।
हुबली

Ugadi 2026 Date: साल 2026 में कब रखा जाएगा उगादी का पर्व? जानिए सही तिथि और महत्व

Ugadi 2026 Date
धर्म/ज्योतिष

Pradosh Vrat 2026: इस शुभ संयोग में रखा जाएगा माघ मास का पहला प्रदोष व्रत, शिव की पूजा से मिलेगा दोगुना फल

Pradosh Vrat 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.