मकर संक्रांति पर खूब किया दान पुण्य…देखिए तस्वीरें

अलवर में मकर संक्रांति पर लोगो ने खूब दान पुण्य किया। शहर के स्टेशन रोड़ स्थित गोशाला में लोगों ने इतने चारे का दान किया की ढेर लग गया। खराब नहीं हो इसलिए हरे चारे को अन्य गोशाला में भिजवाना पड़ा। फोटो अंशुम आहूजा
मकर संक्रांति पर श्रद्वालुओं ने किया दानपुण्य…….भरतपुर शहर में किला स्थित बिहारी जी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और दान पुण्य किया। फोटो— विनोद शर्मा
अनूठी परम्परा ….कोटा में मकर सक्रांति के अवसर पर आंवली रोझड़ी क्षेत्र में मिट्टी से मगरमच्छ बनाकर पूजा -अर्चना करते बंगाली समाज के लोग। फोटो— नीरज
जबलपुर में तिलवाडा घाट में मकर संक्रांति का मेले में पहुंचे सैकड़ो की तादाद में श्रद्धालु। फोटो अफरोज खान
बड़ी खबरेंView All
त्योहार
धर्म/ज्योतिष