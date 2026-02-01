होली व फाग की मच रही धूम….देखिए तस्वीरें

कोटा के मथुराधीश मंदिर में श्रध्दालुओं ने पानी और गुलाल से ठाकुर संग जमकर होली खेली।फोटो -नीरज
भरतपुरशहर के पाईवाग खाटूश्याम जी मन्दिर में रंगीालो महोत्सव के अन्र्तगत मन्दिर में हल्दी मेंहदी का कार्यक्रम हुआ इस दौरान महिलाओं ने होली के गीतो के साथ जमकर ड़ान्स किया । इस दौरान फूलों की होली खेली गई।
भरतपुर के ब्रजधाम स्थित राधारानी के धाम बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठामार होली खेलते महिला—पुरुष । फोटो— विनोद शर्मा
जोधपुर विजय चौक स्थित कृष्ण मंदिर में फूलों की होली फाग गीतों पर झूमती महिलाएं। फोटो गौतम उड़ेलिया
जोधपुर में होली के त्योहार के लिए सोजाती गेट श्रीराम मार्केट स्थित एक दुकान में चंग बनाते कारीगर। फोटो एसके मुन्ना
