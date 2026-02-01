26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

त्योहार

होली व फाग की मच रही धूम….देखिए तस्वीरें

इन दिनों विभिन्न अंचलों में होली और फाग की धूम मची हुई है। महिलाएं इसमें जोर शोर से भाग ले रही हैं। होली के गीतों के साथ जमकर ठुमके लग रहे हैं

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Feb 26, 2026

कोटा के मथुराधीश मंदिर में श्रध्दालुओं ने पानी और गुलाल से ठाकुर संग जमकर होली खेली।फोटो -नीरज

भरतपुरशहर के पाईवाग खाटूश्याम जी मन्दिर में रंगीालो महोत्सव के अन्र्तगत मन्दिर में हल्दी मेंहदी का कार्यक्रम हुआ इस दौरान महिलाओं ने होली के गीतो के साथ जमकर ड़ान्स किया । इस दौरान फूलों की होली खेली गई।

भरतपुर के ब्रजधाम स्थित राधारानी के धाम बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठामार होली खेलते महिला—पुरुष । फोटो— विनोद शर्मा

जोधपुर विजय चौक स्थित कृष्ण मंदिर में फूलों की होली फाग गीतों पर झूमती महिलाएं। फोटो गौतम उड़ेलिया

जोधपुर में होली के त्योहार के लिए सोजाती गेट श्रीराम मार्केट स्थित एक दुकान में चंग बनाते कारीगर। फोटो एसके मुन्ना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 08:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Festivals / Photos / होली व फाग की मच रही धूम….देखिए तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

त्योहार

धर्म/ज्योतिष

Premanand ji Maharaj: होली रंग खेलने से पहले जान लें प्रेमानंद जी महाराज की यह चेतावनी

Premanand ji Maharaj
धर्म/ज्योतिष

Sheetala Ashtami Kab Hai: कब है शीतला अष्टमी, इस दिन क्यों खाया जाता है बासी खाना

Sheetala Ashtami Kab Hai
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan 2026 : होलिका दहन 2026: जलती हुई होली में ये 3 चीजें जरूर डालें

Holika Dahan 2026 Upay
धर्म और अध्यात्म

हाइटेक होती होली…हर्बल रंग और गुलाल की डिमांड अधिक

हाइटेक होती होली...हर्बल रंग और गुलाल की डिमांड अधिक Holi is becoming hi-tech... demand for herbal colours and gulal is high
धौलपुर

Holi 2026 Dates Confirmed : रंग वाली होली की तारीख हुई कन्फर्म, इस दिन खेली जाएगी धुलंडी

Holi 2026 Dates Confirmed
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.