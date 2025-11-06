पवित्र स्नान और दीपदान से रोशन हुआ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व…देखें तस्वीरें

पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर पुष्कर के वराह घाट पर मा आरसी के साथ लोगों ने दीपदान किया। इसी के तहत सुबह 52 घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन कैमरे से लिया गया नजारा जहां घाट लालिमा के बीच जगमग नजर आ रहे हैं। ड्रोन फोटो जय माखीजा