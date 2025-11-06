पवित्र स्नान और दीपदान से रोशन हुआ कार्तिक पूर्णिमा का पर्व…देखें तस्वीरें

पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली पर पुष्कर के वराह घाट पर मा आरसी के साथ लोगों ने दीपदान किया। इसी के तहत सुबह 52 घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन कैमरे से लिया गया नजारा जहां घाट लालिमा के बीच जगमग नजर आ रहे हैं। ड्रोन फोटो जय माखीजा
भोपाल में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शीतलदास की बगिया में सैकड़ो महिलाएं दीपदान करने के लिए पहुंची । फोटो सुभाष ठाकुर
जबलपुर में सरस्वती घाट पर काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने किया कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान । फोटो अफरोज खान
जोधपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर पद्मसर पर दीपदान का लिया गया दृश्य । फोटो एस के मुन्ना
आस्था का महासंगम….कोटा. कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बा स्थित केशव घाट पर हजारों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई ।
बाडमेर के जसदेर तालाब किनारे महिलाओं ने दीपक किए। धार्मिक पेड़ों के आगे भी महिलाओं ने दीपक करने के साथ हरजस किए।फोटो-ओम माली
उदयपुर की पिछोला झील में स्नानकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पिछोला के गणगौर घाट पर शाम को व्रत करने वाले नाव एवं मकान बनाकर लाए एवं उनमें दीपक जलाकर दीपदान किया। झील में दीपदान करते श्रद्धालु। प्रमोद सोनी
