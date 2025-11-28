Paush Month Starting Date 2025: कब से शुरू होगा पौष मास, जानिए इसका महत्व और नियम

Paush Month Starting Date 2025 (पौष मास डेट 2025): सनातन परंपरा में पौष महीने का बहुत ही खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में देवताओं और पितरों की आराधना करने से उनकी कृपा सदा जातक पर बनी रहती है। पौष की महीने में सूर्य देव की पूजा करना और दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में दान पुण्य करने से जातक को धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए पौष मास को उत्तम माना गया है। इस मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों की कृपा सदा परिवार पर बनी रहती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल पौष मास की शुरुआत कब से होगी और इसके महत्व के बारे में।