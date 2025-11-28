Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 नवंबर 2025 : शनिदेव की कृपा से आज मेष, वृषभ और मिथुन को मिल सकता है करियर और धन लाभ

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 November 2025 : आज, 29 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है जो न्याय के देवता, भगवान शनि देव को समर्पित है। नवमी तिथि (सायं 11:15 तक) के बाद दशमी तिथि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग बन रहा है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में तेल का दान करें। यह दिन आपको धन-लाभ और तरक्की के नए रास्ते दिखाएगा। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले राहुकाल का समय नोट कर लें, जो प्रातः 09:31 बजे से 10:50 बजे तक रहेगा। चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सकारात्मक दिन है, जबकि वृश्चिक और धनु राशि को थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।