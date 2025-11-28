Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 29 नवंबर 2025 : शनिदेव की कृपा से आज मेष, वृषभ और मिथुन को मिल सकता है करियर और धन लाभ

Tarot Card Reading 29 November 2025 : टैरो राशिफल 29 नवंबर 2025: शनि देव को समर्पित आज के दिन (शनिवार) मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लिए धन और करियर में तरक्की का योग। जानें कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का संपूर्ण टैरो भविष्यफल, राहुकाल (09:31 प्रात: से 10:50 प्रात:), शुभ समय और उपाय।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 28, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 November 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 November 2025 : टैरो राशिफल 29 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 November 2025 : आज, 29 नवंबर 2025, शनिवार का दिन है जो न्याय के देवता, भगवान शनि देव को समर्पित है। नवमी तिथि (सायं 11:15 तक) के बाद दशमी तिथि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का योग बन रहा है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आज शनि चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में तेल का दान करें। यह दिन आपको धन-लाभ और तरक्की के नए रास्ते दिखाएगा। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले राहुकाल का समय नोट कर लें, जो प्रातः 09:31 बजे से 10:50 बजे तक रहेगा। चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सकारात्मक दिन है, जबकि वृश्चिक और धनु राशि को थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आज आप अपने साहस और निडरता से अपने करियर को मजबूती प्रदान करेंगे। आत्मविश्वास से की गई बातचीत नए संबंध मजबूत करने में मददगार रहेगी। आर्थिक लिहाज से भी दिन बहुत अच्छा है। सरकारी कामकाज करने वाले जातकों को विशेष लाभ होगा।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों की लीडरशिप क्वालिटी विशेष अधिकार दिलाने में सहायक रहेगी। आधिकारिक वाणी के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम आसानी से निकलवाने में सफल रहेंगे। पारिवारिक सहयोग से सभी काम आसानी से बनते जाएंगे। आज आप धन निवेश कर सकते हैं।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों में आज असंभव कार्य को संभव करने से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। सरकारी काम जो बहुत दिन से लटका हुआ था, उसकी कागजी कार्यवाही आज पूरे होने की संभावना बनती है। जरूरी व्यावसायिक काम को पूरा करने के लिए यात्रा हो सकती है। मेहनत का फल धन लाभ के रूप में मिलेगा।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक फिलहाल, दूसरों के विचारों से एकमत नहीं होंगे। जिसकी वजह से वाद-विवाद की संभावना बन जाती है। आपके कार्यों को उम्मीद के मुताबिक सराहना नहीं मिलेगी। जिससे मन खराब होगा। लोगों से मिलने से बचेंगे।अकेले अपने काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के सामाजिक रिश्ते आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छे परफॉर्मेंस से धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे। आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ कामों से धन की प्राप्ति होगी। नौकरीपेशा वर्ग के लोग इस बात का ख्याल रखें कि यदि आप अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो, आपकी तरक्की की संभावना और बढ़ जाती है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज व्यावसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप अपने सभी लक्ष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आज आपके आसपास के लोग आपके निर्णय की बहुत तारीफ करेंगे। पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ होगा। धन के साथ-साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि होगी।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों को उनके बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद तथा सही सलाह प्राप्त होगी। अहंकार आपके कामों को खराब कर सकता है, इसलिए इससे बचना अच्छा है। धार्मिक यात्रा पर धन खर्च की संभावना बनती है। आर्थिक लिहाज से भी दिन अच्छा है।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Aaj ka Tarot Rashifal Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को फिलहाल, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। ज्यादा रिस्क लेना आज आपको महंगा पड़ सकता है। खर्चे बहुत अधिक बड़े हुए रहेंगे, सोच समझकर धन खर्च करें। लोन लेने से बचना चाहिए।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को फिलहाल, पार्टनरशिप से संबंधित कार्य करने वाले जातकों को संभल कर चलने का दिन है। विवाद को इग्नोर करें। लंबे समय से चली आ रहे कानूनी पेंच खत्म होंगे। तनाव भरा दिन हो सकता है, इसलिए अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें ।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के नौकरीपेशा जातक आज अपने घर परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगे। अपने दैनिक कार्यों को स्वाभिमान के साथ समय पर पूरा कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार के विस्तार के लिए लोन लेने की संभावना बनती है। उधार देने से बचें, पैसा अटक सकता है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों आज खुद को अपनी नौकरी की जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढालने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ सकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में रिस्की कामों को भी आत्मविश्वास से पूरा कर पाएंगे। आपकी बातों के गलत मायने निकाले जा सकते हैं, इसलिए स्पष्ट बात करना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन प्राप्ति की संभावना अच्छी बनती है।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को भूमि भवन में निवेश करते समय एग्रीमेंट के कागजों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। निर्णय लेने में मुश्किलें पेश आएंगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अपने गुरुजनों से राय मशविरा करके ही आगे बढ़े। उच्च अधिकारियों के सामने आत्मविश्वास की कमी के कारण अपनी बात को रखना मुश्किल होगा। आर्थिक लिहाज से दिन सामान्य है।

