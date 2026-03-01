नवसंवत्सर का किया स्वागत…​देखिए तस्वीरें

बीकानेर में नवरात्रा आरंभ के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत शहर के लोगों ने हिन्दू धर्मयात्रा निकाल कर की। इस धर्मयात्रा में लोगों का सैलाब देखने को मिला। शहर में जगह जगह यात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया और शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। फोटो— नौशाद अली
पाली में भारतीय नववर्ष के अवसर पर शहर के सूरजपोल चौराहे पर दुपहिया वाहन चालकों के तिलक लगाती महिलाएं व छात्राएं। फोटो : सुरेश हेमनानी
सीकर में नव संवत्सर के उपलक्ष में हिंदू संगठनों की ओर से शहर में भगवा वाहन रैली निकाली गई। रैली में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं व बड़े बुजुर्गों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। इस दौरान शहर में चारों तरफ भगवा कलर ही नजर आया। रैली में किन्नर समाज ने भी भाग लिया। फोटो पंकज पारमुवाल
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