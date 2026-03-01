नवसंवत्सर का किया स्वागत…​देखिए तस्वीरें

सीकर में नव संवत्सर के उपलक्ष में हिंदू संगठनों की ओर से शहर में भगवा वाहन रैली निकाली गई। रैली में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं व बड़े बुजुर्गों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। इस दौरान शहर में चारों तरफ भगवा कलर ही नजर आया। रैली में किन्नर समाज ने भी भाग लिया। फोटो पंकज पारमुवाल