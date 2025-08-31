Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: शहर में गणेश उत्सव की धूम… शुभकर्ता गणेश जी की प्रतिमाएं विराजीं

CG News: शहरभर में शुभकर्ता, मंगलकर्ता और विध्नहर्ता श्री गणेश जी की प्रतिमाएं विराजीं। गणेशोत्सव पर श्रद्धालु जगह-जगह स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 31, 2025

CG News

CG News: बचेली एसएस गणेश समिति।

CG News

CG News: सीडब्लूएस कॉलोनी पूजा समिति।

CG News

CG News: विवेकानंद कॉलोनी।

CG News

CG News: टीचर्स कॉलोनी, सुभाष नगर।

CG News

CG News: अंधेरी चौक पूजा समिति।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: शहर में गणेश उत्सव की धूम… शुभकर्ता गणेश जी की प्रतिमाएं विराजीं

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

बस्तर आर्ट गैलरी में जुटे बड़ी संख्या में युवा उद्यमी, मुख्य अतिथि बोले– जुनून और इच्छाशक्ति से बदल सकता है देश

शमक विवि के कार्यक्रम का उद्यमी सम्मेलन के साथ समापन (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

NHM कर्मियाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, ‘मोदी की गारंटी खोज अभियान’ किया शुरू

NHM कर्मियाें की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी का किया विरोध, ग्रामीणों ने सुनाई आपबीती

नक्सल हमले में हाथ-पांव गवां चुके ग्रामीण (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

कई गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध, अब तक 7 शिक्षादूतों की कर चुके हैं हत्या, जानें वजह

Naxal
जगदलपुर

PM मोदी के विरुद्ध खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग, भाजपा ने किया प्रदर्शन, फूंका राहुल गांधी का पुतला

PM मोदी के विरुद्ध खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.